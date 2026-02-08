Lapin Ravigaala 7.2.2026
Palkitut pääsivät illan päätteeksi yhteispotrettiin.Kuva: Teemu Kangas
Tutut nimet pokkasivat palkintoja Lapin Ravigaalassa – Kari Alapekkalalle useampi pysti, Ari Aatsingista Vuoden valmentaja

Perinteinen Lapin Hevosjalostusliiton järjestämä Ravigaala pidettiin toista kertaa peräkkäin Santa’s Hotel Rovaniemen tiloissa.
Lapin ansioituneita hevosia ja hevosihmisiä palkittiin lauantaina 7. helmikuuta Rovaniemellä. Paikalle oli saapunut noin 150 lappilaisen raviurheilun ystävää, ja väki viihtyi vuoden 2025 parhaiden hetkien parissa iltamyöhään asti.

Tutut nimet putsasivat jälleen palkintopöydän. Torniolainen Kari Alapekkala pokkasi palkintoja sylin täydeltä, sillä Vuoden kesärataohjastaja -tittelin lisäksi hänen valmennustallinsa Backwood Fiona palkittiin parhaana 3-vuotiaana lämminverisenä. Alapekkala vei nimiinsä myös Tornion ajajaliigan ykkössijan, ja illan kruunasi Vuoden ohjastajan palkinto.

Kari Alapekkala palkintosateessa.
Kari Alapekkalalla oli monta aihetta iloon.Kuva: Teemu Kangas

Lapin Vuoden valmentajan palkinto meni samoille seuduille, sillä Ari Aatsinki palasi päiväjärjestykseen yhden välivuoden jälkeen. Hänet palkittiin Vuoden valmentajana myös vuonna 2023.

Montekypärät-kilpailusarjan ylivoimaisesti voittanut Maiju Leppäjärvi palkittiin odotetusti Vuoden monté-ohjastajana. Vuoden 2025 komeetaksi nimettiin nuori nouseva raviurheilija Iines Kassinen, joka ehti viime kaudella voittamaan sekä ponien että isompien hevosvoimien puolella. Hän on tällä hetkellä työharjoittelussa Björn Goopin tallilla.

Maiju Leppäjärvi Lapin Vuoden monté-ohjastaja.
Maiju Leppäjärven viime kausi oli menestyksekäs.Kuva: Teemu Kangas

Hevospuolella vuoden 2025 ansioituinen oli parhaana vanhempana kylmäveriruunana palkittu Stallone, joka kahmi palkintorahoja viime kaudella lähes 130 000 euroa. Stall Nooran omistaman ja kasvattaman huippuruunan vuoden 2025 kohokohta oli eittämättä Elitkampenin kunniakas kakkossija.

Lapin läänin Hevosenomistajat palkitsi Iina Palokankaan Vuoden 2025 hevosenomistajana.

Lapin Ravigaala 2026 palkitut

Lapin Hevosjalostusliiton palkittavat 2025

Lapin Näyttelykauden 2025 paras varsa Ritu Railakas

Lapin Vuoden kasvattajat Jarmo Mänty ja Sari Jauhojärvi

Lapin paras 2-vuotias lämminverinen Club Nord Boss

Lapin paras 3-vuotias lämminverinen Backwood Fiona

Lapin paras 4-vuotias lämminverinen Nordic Beauti

Lapin paras vanhempi lämminverinen tamma Mimmi Model

Lapin paras vanhempi lämminverinen ori/ruuna Kenzo Benois

Lapin paras 3-vuotias kylmäverinen Sirisiina

Lapin paras 4-vuotias kylmäverinen Soman Rincessa

Lapin paras 5-vuotias kylmäverinen Alarik Huikea

Lapin paras vanhempi kylmäverinen tamma Niemitalon Hilma

Lapin paras vanhempi kylmäverinen ori/ruuna Stallone

Lapin paras monté-hevonen Bring Me Bajern

Lapin Vuoden naisohjastaja Hanna Ranta

Lapin Vuoden monté-ohjastaja Maiju Leppäjärvi

Lapin Vuoden kesärataohjastaja Kari Alapekkala

Lapin Vuoden valmentaja Ari Aatsinki

Lapin Vuoden komeetta Iines Kassinen

Lapin läänin Hevosenomistajat ry

Vuoden hevosenomistaja 2025 Iina Palokangas

Rovaniemen Mäntyvaaran liigavoittajat 2025

Ohjastajaliiga:

I Ville Pohjola

II Kari Alapekkala

III Niko Jokela

Valmentajaliiga:

I Antti Ojanperä

Vuoden 2025 voitokkain lämminverinen No Limit Royalty

Vuoden 2025 voitokkain kylmäverinen Harjan Valtias

Tornion Laivakankaan liigavoittajat 2025

Ohjastajaliiga:

I Kari Alapekkala

II Ville Koivisto

III Tuomas Pakkanen

Valmentajaliiga:

I Matti Nisonen

II Petri Salmela

III Tuuli Kurkinen

Naisohjastajaliiga:

I Maria Kurttila

II Iida Lantto

III Miisa Pulkkanen

Vuoden 2025 voitokkain kylmäverinen Renoo

Vuoden 2025 voitokkain lämminverinen Muzzle Keeper

Kari Alapekkala
Lapin Ravigaala
Ari Aatsinki
Maiju Leppäjärvi

