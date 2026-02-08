Tutut nimet pokkasivat palkintoja Lapin Ravigaalassa – Kari Alapekkalalle useampi pysti, Ari Aatsingista Vuoden valmentaja
Lapin ansioituneita hevosia ja hevosihmisiä palkittiin lauantaina 7. helmikuuta Rovaniemellä. Paikalle oli saapunut noin 150 lappilaisen raviurheilun ystävää, ja väki viihtyi vuoden 2025 parhaiden hetkien parissa iltamyöhään asti.
Tutut nimet putsasivat jälleen palkintopöydän. Torniolainen Kari Alapekkala pokkasi palkintoja sylin täydeltä, sillä Vuoden kesärataohjastaja -tittelin lisäksi hänen valmennustallinsa Backwood Fiona palkittiin parhaana 3-vuotiaana lämminverisenä. Alapekkala vei nimiinsä myös Tornion ajajaliigan ykkössijan, ja illan kruunasi Vuoden ohjastajan palkinto.
Lapin Vuoden valmentajan palkinto meni samoille seuduille, sillä Ari Aatsinki palasi päiväjärjestykseen yhden välivuoden jälkeen. Hänet palkittiin Vuoden valmentajana myös vuonna 2023.
Montekypärät-kilpailusarjan ylivoimaisesti voittanut Maiju Leppäjärvi palkittiin odotetusti Vuoden monté-ohjastajana. Vuoden 2025 komeetaksi nimettiin nuori nouseva raviurheilija Iines Kassinen, joka ehti viime kaudella voittamaan sekä ponien että isompien hevosvoimien puolella. Hän on tällä hetkellä työharjoittelussa Björn Goopin tallilla.
Hevospuolella vuoden 2025 ansioituinen oli parhaana vanhempana kylmäveriruunana palkittu Stallone, joka kahmi palkintorahoja viime kaudella lähes 130 000 euroa. Stall Nooran omistaman ja kasvattaman huippuruunan vuoden 2025 kohokohta oli eittämättä Elitkampenin kunniakas kakkossija.
Lapin läänin Hevosenomistajat palkitsi Iina Palokankaan Vuoden 2025 hevosenomistajana.
Lapin Ravigaala 2026 palkitut
Lapin Hevosjalostusliiton palkittavat 2025
Lapin Näyttelykauden 2025 paras varsa Ritu Railakas
Lapin Vuoden kasvattajat Jarmo Mänty ja Sari Jauhojärvi
Lapin paras 2-vuotias lämminverinen Club Nord Boss
Lapin paras 3-vuotias lämminverinen Backwood Fiona
Lapin paras 4-vuotias lämminverinen Nordic Beauti
Lapin paras vanhempi lämminverinen tamma Mimmi Model
Lapin paras vanhempi lämminverinen ori/ruuna Kenzo Benois
Lapin paras 3-vuotias kylmäverinen Sirisiina
Lapin paras 4-vuotias kylmäverinen Soman Rincessa
Lapin paras 5-vuotias kylmäverinen Alarik Huikea
Lapin paras vanhempi kylmäverinen tamma Niemitalon Hilma
Lapin paras vanhempi kylmäverinen ori/ruuna Stallone
Lapin paras monté-hevonen Bring Me Bajern
Lapin Vuoden naisohjastaja Hanna Ranta
Lapin Vuoden monté-ohjastaja Maiju Leppäjärvi
Lapin Vuoden kesärataohjastaja Kari Alapekkala
Lapin Vuoden valmentaja Ari Aatsinki
Lapin Vuoden komeetta Iines Kassinen
Lapin läänin Hevosenomistajat ry
Vuoden hevosenomistaja 2025 Iina Palokangas
Rovaniemen Mäntyvaaran liigavoittajat 2025
Ohjastajaliiga:
I Ville Pohjola
II Kari Alapekkala
III Niko Jokela
Valmentajaliiga:
I Antti Ojanperä
Vuoden 2025 voitokkain lämminverinen No Limit Royalty
Vuoden 2025 voitokkain kylmäverinen Harjan Valtias
Tornion Laivakankaan liigavoittajat 2025
Ohjastajaliiga:
I Kari Alapekkala
II Ville Koivisto
III Tuomas Pakkanen
Valmentajaliiga:
I Matti Nisonen
II Petri Salmela
III Tuuli Kurkinen
Naisohjastajaliiga:
I Maria Kurttila
II Iida Lantto
III Miisa Pulkkanen
Vuoden 2025 voitokkain kylmäverinen Renoo
Vuoden 2025 voitokkain lämminverinen Muzzle Keeper