Tuukka Variksen ajotaparangaistus ihmetyttää Raviparlamenttia – näin valvoja perustelee

Tuukka Varis ajoi Turun Toto75-ravien 9. lähdössä The First Boyta, jolla ei ollut paras päivänsä. Varis koetti kehotella sitä viimeisellä takasuoralla, mutta kun kirihalukkuutta ei löytynyt, Varis antoi hevosen tulla hännillä omaa vauhtiaan maaliin.Tuomaristo langetti Tuukka Varikselle kielletystä ajotavasta ensin 72 euron sakon. Vähän myöhemmin rangaistus koveni 3 vuorokauden ajokiellolla, koska eläinlääkäri oli löytänyt tarkistuksessa suusta jäljen."T. Varis sai perusmuotoisen rangaistuksen kielletystä ajotavasta, tuomaristo piti viimeisen takasuoran alkaessa alkanutta ohjilla tapahtuvaa merkinantojen määrää liiallisena. Rangaistus ohjesäännön mukaan merkinantojen määrä kilpailun aikana on noin 5 kpl mutta huomioidaan kokonaisuus, tässä rangaistuksessa muun muassa liian nopea tahti merkinannoille, käsien yhtä aikainen käyttö, pitkähkö matka", valvoja Petri Nurmi perustelee."Rangaistus tosiaan korottui kiellolle, koska hevonen aina tarkistetaan ajotaparikkeen sattuessa. Eläinlääkäri määrittelee mahdollisen löydöksen löytyessä, että onko se tullut ko. kilpailusuorituksen aikana. Eläinlääkäri piti löydöstä tuoreena ja juoksun aikana tulleena."Parlamentaarikot näkivät kuvan suulöydöksestä, mutta eivät nähneet sillä välttämättä yhteyttä ajotapaan."Ajotavoista, jotka ovat rangaistuksen rajamailla, tulee puhuttelu ohjastajalle, ja tämähän ei näy missään julkisesti. Ohjastajalle asia kerrotaan, hän myös löytää tiedon sekä perusteet Heppa-järjestelmästä", Petri Nurmi lisää.Tuukka Variksen kiellettyä ajotapaa koskeva keskustelu löytyy viikon 42 Raviparlamentista alkaen kohdasta 25:20..Harri Koivunen Raviparlamentissa: "En kai mä nyt mikään farmaseutti tai eläinlääkäri ole"