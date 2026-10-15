Raviohjastaja Tuukka Varis
Tuukka Varis joutuu kärsimään sakon lisäksi kolmen vuorokauden ajokiellon.Kuva:Mia Maki-Maunus
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Tuukka Variksen ajotaparangaistus ihmetyttää Raviparlamenttia – näin valvoja perustelee

The First Boy pysyi pimennossa koko matkan, mutta Turun Toto75-ravien tuomaristo löysi Tuukka Variksen ajotavasta viimeisellä takasuoralla moitittavaa.
Julkaistu
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Tuukka Varis
kielletty ajotapa
Petri Nurmi
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