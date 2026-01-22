Tuukka Varis
Tuukka Varis ajoi menneellä kaudella 112 voittoa.Kuva: Terhi Piispa-Helisten
Tuukka Varis ohjastaa Riina Rekilän varsoja keskiviikkona Solvallassa – "Mukava lähteä reissuun"

Lähtölistat raveihin valmistuivat torstai-iltapäivänä.
Solvalla
Tuukka Varis
Viking Wania
Marley Wania

