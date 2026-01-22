Tuukka Varis ohjastaa Riina Rekilän varsoja keskiviikkona Solvallassa – "Mukava lähteä reissuun"

Ensi keskiviikkona Ruotsissa ravataan totuttuun tyyliin puolet illan T86-lähdöistä maan pääradalla Solvallassa.Raveissa on nähtävänä myös suomalaisväriä, kun Riina Rekilä ilmoitti kaksi uraansa aloittelevaa varsaa lähtöviivalle. 4-vuotiaan Marley Wanian ja 3-vuotiaan Viking Wanian ohjissa nähdään Rekilän tallilla työskentelevä Tuukka Varis.”Mukava lähteä reissuun. Usein Riinan hevosia on Ruotsin puolella kilpailemassa nähty, mutta oli mukava yllätys, että minä saan nyt ajaa kummallakin. Hevoset lähtevät Ruotsiin varmaan tiistaina, ja itse lennän sinne sitten keskiviikkona. Ajan kilpaa vielä tiistaina Killerillä”, Varis kertoo.Uransa viidestä kilpailusta neljä voittanut Marley Wania starttaa ravien toisena lähtönä ajettavassa lähdössä matkaan radalta yksi. Vasta kahdesti kilpaillut Viking Wania puolestaan juoksee viidentenä lähtönä ajettavassa 3-vuotissarjassa.”Hyvin hevoset ovat treenanneet, ja ne tuntuvat lahjakkailta. Mukava lähteä polkaisemaan kausi käyntiin Ruotsin puolella. Vastusta en ole vielä tarkemmin katsonut”, Varis toteaa.Rekilän varsojen lisäksi Solvallassa nähdään muitakin suomalaisia, kun Jyrki Filatoff ilmoitti Lil Jolindon Stall Courantin Solvallaserien karsintoihin. Lisäksi Filatoffin tallista startissa illan seitsemännessä lähdössä on Mo Salah, joka arvottiin radalle viisi.Solvallaserien-karsinnoissa Hanna Lepistön filiaalista kilpailee Beauty Evo.Solvallan 28.1. ravien lähtölistoihin pääset tutustumaan tästä linkistä