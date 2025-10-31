Tuulen Viljo ei starttaa lauantain Voimaeläincupissa – "Harmittaa vietävästi"

Petteri Himmelroosin valmentama Tuulen Viljo olisi ollut yksi kylmäveristen Voimaeläincupin suosikeista, mutta perjantaiaamuna Himmelroos jätti hevosen startista pois. Syynä poisjääntiin on mystinen etujalan aristaminen.”Hevonen nyt viikolla piehtaroi tarhassa ja repäisi samalla oikean etujalan kengän irti. Yhdessä kohtaa näytti jo, että ei jalassa olekaan mitään, mutta perjantaiaamuna hevonen taas onnahteli jalkaansa”, Himmelroos taustoittaa.Tiistaiksi Tuulen Viljolle on tilattuna aika eläinlääkärin pakeille.”Poisjäänti harmittaa vietävästi. Hevonen olisi voinut lauantaina pärjätä, jos vauhtivarat olisi saanut säästettyä loppuun. Toivottavasti kyseessä on vain alkava kaviopaise”, Himmelroos sanoo.Tuulen Viljo on juossut kauden aikana 14 starttia totosijoin 6-1-4. Keväällä Pilvenmäki Specialista tulleen voiton myötä ruuna on tänä vuonna ansainnut lähes 19 000 euron tienestit.