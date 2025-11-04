Tuulen Viljon klinikkareissun tulos odotuksien mukainen – "Aletaan rakentamaan hevosta ensi kauteen"

Petteri Himmelroosin omistama ja valmentama Tuulen Viljo joutui jättämään yhtenä suosikeista viime lauantaina ajetun Turun Voimaeläincup-finaalin välistä. Tuoreeltaan Himmelroos epäili kaviopaiseen vaivaavan hevosta, ja tiistaina tehdyllä klinikkareissulla epäily osoittautui oikeaksi.”Kavio avattiin ja hoidettiin. Paise oli juuri siellä kohdassa missä epäilinkin. Harmi, että tällainen tuli ja vielä tarhassa”, Himmelroos sanoo.Kaiken mennessä hyvin hevosta pääsee Himmelroosin mukaan valjastelemaan seuraavan kerran jo loppuviikosta. Radoilla Tuulen Viljoa ei kuitenkaan muutamaan kuukauteen nähdä.”Olin jo etukäteen päättänyt Voimaeläincupin olevan kauden viimeinen startti, oli tulos mikä tahansa. Kausi aloitettiin jo huhtikuun alussa, joten nyt on hyvä aika tehdä pieni nollaus. Aletaan rakentamaan hevosta ensi kauteen”, Himmelroos kertoo.6-vuotiskauden aikana Tuulen Viljo kilpaili 14 kertaa totosijoin 6-1-4. Ruunan suurin onnistuminen nähtiin toukokuun alussa Forssassa sen voitettua 10 000 euron ensipalkinnolla ajettu suomenhevosten Pilvenmäki Special. Koko kauden ansiot olivat 18 610 euroa..Tuulen Viljo ei starttaa lauantain Voimaeläincupissa – "Harmittaa vietävästi"