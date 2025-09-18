Tuuskanen palaa radoille tänään Kouvolassa – ”Menestys yllättäisi”

Kimmo Niemelän valmentama ja omistama Tuuskanen päättää taukonsa torstai-iltana Kouvolassa. Se starttaa Hannu Torvisen ohjastamana illan kuudennessa lähdössä. Samassa kisassa radoille palaa myös Mika Mäkelän valmentama Elan.11-vuotias Tuuskanen on edellisen kerran kilpaillut huhtikuussa. Kesäloman viettäminen kuuluu ruunan vuosirytmiin, sillä Tuuskanen syttyy kilpailemaan vasta kelien viilennyttyä. Se onkin niittänyt menestystä useampana talvena.”Tuuskanen ei mene kesällä mihinkään. Meillä on mittarissa 17 lämpöastetta, mikä on edelleen liian paljon. Pitäisi olla pakkasta. Ajetaan tämä ikään kuin hiittinä. Emme ole yleensä käyneet hiiteillä, vaan hevonen on löytänyt vireen starttien myötä”, Niemelä sanoo.Tauko on kuitenkin sujunut ongelmitta. Lopputalvesta Tuuskanen loukkasi etukaviotaan, mutta toipui siitä nopeasti.”Tämä kesä on mennyt yllättävän vähällä hiekansyönnillä. Se on se Tuuskasen ongelma kesäisin. Vaikka sillä on hake- ja purutarha, niin aina poika kaivaa sinne reiän.”Kuten Niemelän kommenteista voi päätellä, ei hän odota tänään menestystä. Ainoa tavoite on saada ehjä suoritus ja saada syyskausi käyntiin.”Viime vuonna Tuuskanen aloitti elokuun viimeisenä viikonloppuna. Pari viikkoa sen jälkeen se oli jo toinen. Siitä se lähtikin sitten menemään.”Paluustartti ajetaan ilman varustevirityksiä.”Ihan samoilla varusteilla mennään, avovehkeillä. Katsotaan sitten, kun saadaan hevonen taas tikkiin, että laitetaanko reikälappua ja muuta. Käydään tänään Kouvolassa ajamassa vain hiitti – saadaan virallinen ajanotto. Menestys yllättäisi.”