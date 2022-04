Tuusniemen hevoset liekeissä - Jokelan mies tyytyväinen, vaikka toinen varma ei pitänytkään

Kukin Heikki Mikkosen ajokeista suoritti kerrassaan erinomaisesti, mutta Miika Tenhusen valmentaman Dazzling Pressin loppuveto liki toivottomista asemista sykähdytti erityisesti.

”Olimme kaukana kärjestä vielä 400 metriä jäljellä, mutta siirryttyämme maalisuoran auetessa vapaalle radalle tamma kiri halukkaasti loppua”, Heikki Mikkonen sanaili ratahaastattelussa. ”Etukäteen en osannut odottaa ihan voittoa.”

Dazzling Pressin omistaja Arto Vanhala oli puolestaan paljon toiveikkaampi tammansa mahdollisuuksista. ”Se on kilpaillut jo pidempään hyvässä kunnossa. Viimeksi Kaustisella juoksu epäonnistui pahoin, ja se oli siellä paljon nähtyä parempi. Itselläni se oli tänään luonnollisestikin Toto5-rivini varmana.”

Jokelalaisella Vanhalalla oli sauma saada toinenkin voitto Joensuusta. Hänen ja Mikko Heikkisen yhdessä omistama Cameleo Press suorastaan lensi loppua, kun oli päässyt nousemaan kirikaistalle. Sen oli kuitenkin tyydyttävä täpärästi kakkospalkintoon, sillä Miika Tenhusen toinen valmennettava Q-Rex Oak piti ykköseksi vahvan esityksensä päätteeksi. Viimeksi mainittua ohjasti kukapa muukaan kuin Heikki Mikkonen, kun Tenhunen itse ajoi Cameleo Pressiä.

”Kai sitä on oltava tyytyväinen ykköseen ja kakkoseen, kun tänään ei enempään ollut mahdollisuutta”, Vanhala naurahti. ”Eikä haittaa vaikka Cameleo ei systeemini toisena tukipilarina pitänytkään.”

Cameleo ja Dazzling Pressin emä Emily Press on tärkeä hevonen Vanhaloille. ”Meillä on siitä monta hyvää hevosta, viimeisimpänä Fu King Fab Press, joka on aloittanut oikein mukavasti nelivuotiskautensa. Sukua jatkaa Essi Van Press, joka varsoi viime tiistaina mustan tammavarsan Orlando Vicistä.”

Mikkosen kolmas voittaja oli makoisan reissun toisessa parissa ulkona saanut Fransua ennen mainion vastuksen antanutta Tatuaria.

Toto5-pelin avauskohteessa Martti Pellikan valmentama ja ohjastama Queen’s Visa oli luottamuksen arvoinen. Se eteni keulille ensimmäisen kaarteen loppupuolella ja piti pintansa varmoin ottein perille saakka, vaikka Asko Hyvösen valmentama Nerja kirikin lähelle.

Päätöskohteen etevimmäksi osoittautui Riku M Lindgrenin rattailleen saanut Koskelan Akseli. Se löi 19,5-vauhtisessa lopetuksessa Hissun Turbon.

