Tyttäret jatkavat Reijo Borgströmin elämäntyötä – ”Homma jatkuu, eri kokoonpanolla tietysti, mutta yritämme parhaamme”

Hevosurheilu uutisoi heinäkuussa pitkän linjan raviammattilaisena tunnetuksi tulleen Reijo Borgströmin kuolemasta. Hevosia viimeiseen asti aktiivisesti valmentaneen Borgströmin treenissä olleet ravurit ovat siirtyneet nyt hänen tyttärensä Heli Borgströmin valmennuslistalle.Yksin Helin harteille hevoshommat ei jää, vaan vähintään yhtä suuri valmennusvastuu on hänen siskollaan Jaana Sandströmillä. Siskokset jatkavat yhdessä isänsä elämäntyötä."Joku piti laittaa vastuuvalmentajaksi, niin Jaana sanoi, että pitää olla joku, jonka nimi on Borgström. Siksi minä olen vastuuvalmentaja", Heli Borgström naurahtaa."Jaana on rakennuttanut kotitilalle talon kaksi vuotta sitten. Hän on siis päivittäin paikalla. Itse asun Lappeenrannan kaupungissa. Molemmat olemme työelämässä, mutta kummankin työ on sellainen, että järjestelyiden avulla pystymme viemään tätä rulettia eteenpäin. Yhdessä päätämme asioista edelleen. Aiemmin päätimme asioista kolmistaan, mutta nyt Reijoa ei valitettavasti enää ole. Sitä kautta poistui osaava käsi. Hänellä oli ajo- ja valmennustaito niin upea. Sieltä on kuitenkin tullut tiedon muodossa hyvä perintö."Ulkopuolista työvoimaa tilalla ei ole, mutta Borgström kiittelee heiltä löytyvän hyvä turvaverkosto, joka auttaa tarpeen vaatiessa. Tällä hetkellä varsinaisia valmennettavia on kolme: B. Uljas, B. Vanamo ja 2-vuotias Larvan Marilyn. Lisäksi 5-vuotias B. Arvo on Jani Ruotsalaisen valmennuksessa opettelemassa porukassa juoksemista.."Näiden lisäksi meillä on B. Riitu, jolla on tämänkesäinen tammavarsa Uljas Suomalaisesta."Eikä tietenkään sovi unohtaa 27-vuotiasta B. Helmiinaa. Kaksinkertainen ravikuningatar viettää eläkepäiviä kotitilan laitumella. Vanha rouva voi edelleen hyvin, vaikka viimeaikaiset helteet ovatkin sitä rasittaneet."B. Helmiinalle kuuluu ihan hyvää. Siellä se pomottaa B. Riitun tämänkesäistä varsaa. Tamma on ihan hienossa kunnossa, mutta helteiden vuoksi lihat pääsi hieman tippumaan. Kauraa syötetään kuitenkin päivittäin, samoin kivennäistä ja lisäravintoa, ettei B. Helmiina ole laitumen varassa."Hevoskatraan täydentävät Larva-Jussilassa asuva B. Riitun parvelanretulainen varsa B. Thelma ja keväällä Reijo Borgströmin Saimaan kanavaan ja vedenvaraan pudottaneessa onnettomuudessa mukana ollut B. Soraja."B. Soraja on ollut kesän laitumella. Sen tulevaisuutta pohditaan, että mitä sen kanssa tehdään. B. Thelma tulee syksyllä kotiin, ja samalla viedään B. Riitun tämänkesäinen varsa B. Melanii Riikalle (Takaneva) talveksi pihatto-olosuhteisiin."Borgström kertoo, että treenihevosten kanssa on käyty säännöllisesti hiitillä. Näistä B. Uljas on paininut pienien murheiden kanssa koko kesän, mutta B. Vanamo on tulossa starttiin lähiaikoina."Kasvatustoiminta ja kilpaileminen on niin mielettömän hienoa, että jatkamme niin kauan kuin voimme. Moni varmaan ajattelee, ettei tästä tule mitään ja hevoset laitetaan pois, mutta lähipiiri on ollut sitä mieltä, että homma jatkuu, eri kokoonpanolla tietysti, mutta yritämme parhaamme.".