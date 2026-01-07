Ukkoherra on voittanut urallaan jo 20 kertaa. Kuva on vuoden 2024 helmikuulta, kun ori voitti Kouvolassa pronssidivisioonakarsinnan keulasoololla.
Ukkoherra on voittanut urallaan jo 20 kertaa. Kuva on vuoden 2024 helmikuulta, kun ori voitti Kouvolassa pronssidivisioonakarsinnan keulasoololla.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Ukkoherra pyrkii tasolleen uusista käsistä – ”Antaa hänen katsoa, että vieläkö siitä saataisiin kelpo juoksija”

Voitokas Ukkoherra vaihtoi valmentajaa.
Julkaistu
Ukkoherra
Esa Talvensaari

