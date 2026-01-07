Ukkoherra pyrkii tasolleen uusista käsistä – ”Antaa hänen katsoa, että vieläkö siitä saataisiin kelpo juoksija”

Urallaan 83 650 euroa tienanneen suomenhevosorin Ukkoherran viime kausi jäi vaisuksi. Se kilpaili vain kuusi kertaa ilman totosijoja. Ero oli suuri verrattuna toissa vuoteen, kun Ukkoherra ravasi viisi voittoa ja seitsemän muuta totosijaa sekä ennätyksensä 21,4aly.Se avasi viime kautensa vasta syyskuussa, mutta ei löytänyt 10 kuukauden mittaisen tauon jälkeen samanlaista ruutia otteisiinsa kuin aiemmin. Niinpä hevosen omistavat Esa ja Eveliina Talvensaari sekä Helena Tiihonen päättivät kokeilla valmentajanvaihdosta.Ukkoherra siirtyi Juha Kortekallion tallista osaomistaja Eveliina Talvensaaren valmennukseen. Talvensaaren talli sijaitsee Kiuruvedellä.”Tuli pitkä tauko. Tarkoitus olikin antaa hevoselle lepoa, mutta kun piti alkaa treenailemaan, tuli jotain pientä vaivaa. Radoille paluu venyi sen takia. Eikä se viime vuoden starteissaan näyttänyt samanlaisia kykyjä kuin sillä on sisällään. Elina on rakentanut tallin, niin ajattelimme antaa hänen katsoa, että vieläkö Ukkoherrasta saataisiin kelpo juoksija”, Eveliina Talvensaaren isä Esa Talvensaari kertoo.Starttaamista ei ole vielä suunniteltu, eikä takaisin radoille ole kiire. Kelitkin haittaavat tällä hetkellä treenaamista.”Surkea tilanne, kun ei ole oikein jäätä minkä päällä ajaa, ei oikein lumipolannetta ja osittain pellotkin näkyvät ruskeina. Täysipainoisesti ei ole vielä päästy ajamaan”, Talvensaari noituu.Positiivista on, että Ukkoherran terveystilanne vaikuttaa ainakin tällä hetkellä hyvältä.”Kerran sillä on ajettu, eikä siinä ollut vikaa. Kun kelit saadaan suotuisaksi, ei muuta kuin annetaan latua.”