Uljas Suomalainen joutui lauantaina Viikkiin hoidettavaksi, mutta kotiutuu tänään – "Leikkausta ei tarvinnut tehdä"

14-vuotiaan Uljas Suomalaisen piti Teivossa osallistua uransa neljänteen kuninkuuskilpailuun, mutta ori jätettiin pois kisasta lauantaina jo ennen avausmatkaa. Teivon klinikalla Uljas Suomalaista tutkittaessa selvisi, että ori kipuilee suoliston asennonmuutosta.”Oltiin keritty tekemään raveissa jo normaalit hyvinvointitarkastukset lähtöä varten, kunnes iltapäivällä ori alkoi kipuilemaan. Teivosta saatiin hyvää ensihoitoa, josta matka jatkui Viikin eläinsairaalaan”, hoitaja Suvi Perttunen kertoo.Uljas Suomalaista ei tarvinnut Viikissä leikata. Hyvän ja nopean hoidon sekä lääkkeiden avulla ori on maanantaina jo siinä kunnossa, että se kotiutuu vielä iltapäivällä.”Tilanne oli tietenkin vakava, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Hevonen oli lauantainakin tiukassa seurannassa aamusta alkaen. Se söi ja joi vielä tuolloin normaalisti, mutta kaikkea hevosten kanssa voi tapahtua hyvinkin äkillisesti. Onneksi apu oli lähellä, ja hoitoon päästiin nopeasti”, Perttunen kiittelee.Tänä vuonna kilparadoille lähes kahden vuoden tauolta palanneen Uljas Suomalaisen kilpailukausi voi parhaassa tapauksessa Perttusen mukaan jatkua vielä syksyllä. Starttaamista tietenkin katsotaan hevosen ehdoilla.”Maanantaina saamme Viikistä vielä jatkohoito-ohjeet. Kuvittelisin kilpailemisen vielä jatkuvan, kun leikkaustakaan ei tarvinnut tehdä”, Perttunen arvioi..Uljas Suomalainen jää pois kuninkuuskilpailusta ennen avausmatkaa