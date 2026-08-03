Uljas Suomalainen on kilpaillut läpi uransa Tapio Perttusen valmennuksesta.
Uljas Suomalainen on kilpaillut läpi uransa Tapio Perttusen valmennuksesta.Kuva: Roosa Lindholm
Uutiset

Uljas Suomalainen joutui lauantaina Viikkiin hoidettavaksi, mutta kotiutuu tänään – "Leikkausta ei tarvinnut tehdä"

Uljas Suomalaisen kuninkuusraviviikonloppu sai heti lauantaina odottamattoman käänteen.
Julkaistu
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Suvi Perttunen
Uljas Suomalainen
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