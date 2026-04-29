Uljas Suomalainen yli puolentoista vuoden tauolta koelähtöön ensi tiistaina Jokimaalla – "Se on edelleen mieleltään iloinen"

Tapio Perttusen valmentama Uljas Suomalainen kilpaili edellisen kerran heinäkuussa 2024 ajetussa kylmäveristen Suurmestaruusajossa. Sen jälkeen oriille suunnitellut Killerin Kuninkuusravit jäivät väliin, eikä hevosta olla sittemmin nähty kaviourilla.Reilun puolitoista vuotta kestäneen taukonsa nyt 14-vuotias Uljas Suomalainen päättää tiistaina 5. toukokuuta Jokimaalla, kun se suorittaa koelähdön.”Jalkaongelmia on ollut. Se nyrjäytti takajalkaansa ja vuohisnivelessä oli ongelmia pitkään. Hevonen on ollut Suvin (Perttunen) kuntoutustallissa vesikävelyssä ja olen ajanut sillä vetoja”, Perttunen taustoittaa.Reilut 200 000 euroa urallaan ansainneella oriilla on iän puolesta mahdollisuus kilpailla vielä ensi kaudella. Kilpailemisen suhteen Perttunen on odotuksissaan maltillinen vammahistorian vuoksi.”Jalkavaivoja lukuun ottamatta hevosella ei ole ollut mitään haasteita. Se on edelleen mieleltään iloinen. Ajetaan nyt koelähtö ja katsotaan sitten päivä kerrallaan, että missä aloitettaisiin kilpailemista”, Perttunen suunnittelee.