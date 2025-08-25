Unique Creation, Tapio Perttunen
Unique Creation kilpaili aiemmin Suomessa Tapio Perttusen valmennuksesta.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Unique Creation palasi Suomeen, Jason's Camden päättää taukonsa Jokimaalla

Christa Packalénin talli vahvistui voitokkaalla Unique Creationilla.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Unique Creation
Christa Packalén
Jason's Camden

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi