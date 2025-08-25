Unique Creation palasi Suomeen, Jason's Camden päättää taukonsa Jokimaalla

Nyt 9-vuotias Unique Creation kilpaili kausilla 2021–2022 menestyksekkäästi Tapio Perttusen valmennuksesta, kunnes siirtyi Ruotsiin Johan Untersteinerin valmennustalliin. Kaudella 2021 ruuna voitti peräti 16 kertaa, ja on sen jälkeenkin kerännyt rahaa asiallisesti, vaikka viimeisin voitto onkin kaudelta 2023. Nyt lähes 146 000 euroa ansainnut Unique Creation on palannut Suomeen ja muuttanut Christa Packalénin talliin Hollolaan.”Hyvillä mielin otin hevosen talliin, kun kyseessä on oikeasti hyvä hevonen. Se kävi hoitajansa (Sonja Huovilan) mukana Ruotsissa, ja tuli nyt meille, kun Sonja siirtyy meille töihin”, Packalén taustoittaa.Anne ja Kaarina Metzin omistama Unique Creationin ennätys on menneeltä kesältä Tingsrydissä juostu 10,9aly. Packalénin tallista tarkempia suunnitelmia aloitusstartin suhteen ei vielä ole laadittu.”Annetaan sen rauhassa totutella meidän paikkoihin ja systeemeihin. Voittosummaltaan se mahtuu vielä hopeadivisioonaan”, Packalén sanoo.Tallin isorahaisiin menijöihin jo ennestään kuuluneen Jason’s Camdenin odotettiin kauden alussa olevan yksi potentiaalinen suomalaisedustaja kesän kotimaisissa kansainvälisissä lähdöissä. Viimeisin startti ruunalta kuitenkin on huhtikuun puolivälissä ajetusta Seinäjoki Racesta. Sen paluu tapahtuu radoille tapahtuu torstaina kotiradalla Lahdessa. Jason’s Camden starttaa 2140 metrin tasoitusajoon 20 metrin takamatkalta.”Se oli väliin jääneestä Finlandia-Ajosta asti kipeänä tosi pitkään. Nyt olemme jo pidemmän aikaa päässeet treenaamaan hyvin ja viime viikolla kävimme kovemmalla ratahiitillä. Haetaan tästä vähän nätimpää starttia alkuun”, Packalén ajattelee.Tänä vuonna vasta viidesti kilpailleen Jason’s Camdenin kohdalla on kesän isojen kisojen jäätyä väliin tarkoitus panostaa syksyn ja talven kilpailuihin.”Se menee kuitenkin hyvin myös kengät jalassa”, Packalén kertoo.