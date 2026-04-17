Untersteinerin tallista toinenkin hevonen Seinäjoki Raceen

Seinäjoki Racen osallistujalista alkaa olemaan viimeistä silausta vaille valmis. Tänään perjantaina julkaistiin kisan kahdeksas nimi: Karat River. 8-vuotias ruuna edustaa konkariosastoa ja on yhdessä Olly Hålerydin kanssa vanhin jo mukaan kutsutuista hevosista. Karat Riverin osallistuminen tarkoittaa sitä, että Johan Untersteinerilla on kisassa kaksi hevosta. Jo aiemmin hänen treenattavistaan mukaan kutsuttiin Dancer Brodde.

Karat River on kilpaillut urallaan 49 kertaa totosijoin 18–10–6. Tänä vuonna startteja on kertynyt kuusi ja voittoja kaksi. Ruunan ennätys on 08,9aly ja voittosumma 3,6 miljoonaa kruunua.

Karat River on sijoittunut kahdessa edellisessä kisassaan seitsemänneksi. Niitä ennen se sijoittui kuudesti peräkkäin kolmen parhaan joukkoon.

Seinäjoki Race ravataan 25.4. Mukaan kutsutaan 10 hevosta. Kisan ensipalkinto on 50 000 euroa.