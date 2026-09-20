Marian Lukkari aloitti ohjastajauransa rankkasateessa Mäntyvaarassa – Safiiri johti koko matkan

Ravien toisen lähdön aikoihin sade Mäntyvaarassa yltyi, mutta se ei uransa ensimmäistä lähtöä ohjastanutta Marian Lukkaria haitannut. Lukkari lähti nelivuotiaalla Safiirilla liukkaasti paalulta liikkeelle ja valjakko kesti tiukassa voittotaistossa ykkösenä, vaikka Harri Vimparin omistama ja ohjastama Lemmy tuli samaan maalikuvaan."Kaveri onnitteli ja siitä tuli varmistus, että taidettiin voittaa", Lukkari iloitsi. "Tottakai oli mahtava tunne lähteä voittajakehään. Siinä kohtaa ei vesade haitannut yhtään. Jo etukäteen oli ajatus, että ravilla voitaisiin pärjätä. Kajaanin paikallisraveista muutettiin kengitystä ja vähennettiin varustusta. Safiiri oli varmaankin hieman terävämpi. Keulaan oli tarkoitus päästä ja sinne päästiin", Marian Lukkari jatkoi.Marian Lukkari on tamman valmentajan Pirita Lukkarin tytär. Kajaanilaiset olivat lähteneet neljän hevosen voimin reilun 300 kilometrin ravireissulle Mäntyvaaraan. Lapin valloituksesta tuli koko perheelle ikimuistoinen retki."Koko perheen voimin harrastetaan", Marian Lukkari vahvisti. "Vaikka muut hevoset eivät onnistuneet, niin tämä oli aika hyvä päivä meidän perheelle ja varmasti keskusteluttaa kotimatkalla. Tykkään vauhdin hurmasta, eikä ensimmäinen kisa jännittänyt. Olen sen verran paljon ajanut poneilla, että tiedän, mitä radalla pitää tehdä."Lukkarin nimi saatetaan nähdä jatkossakin voittajaesittelyssä."Tykkään ajaa kilpaa. Käyn lukion toista vuotta ja suoritan sen neljässä vuodessa. Illat ja viikonloput menee tallilla. Haaveissa voisi olla, että jonain päivänä hevoshomma olisi ammatti, mutta ainakin harrastajatasolla aion jatkaa."