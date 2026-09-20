Marian Lukkari ja Safiiri ensimmäisellä takasuoralla. Lukkari ajoi päättäväisesti keulasta.
Marian Lukkari ja Safiiri ensimmäisellä takasuoralla. Lukkari ajoi päättäväisesti keulasta.Kuva: Lauri Jääskeläinen
Uutiset

Marian Lukkari aloitti ohjastajauransa rankkasateessa Mäntyvaarassa – Safiiri johti koko matkan

Pirita Lukkarin valmentama ja Marian Lukkarin ohjastama Safiiri toi perheelle iloa sunnuntain ravireissuun Rovaniemelle.
Julkaistu
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Marian Lukkari
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