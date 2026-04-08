Urheilun oikeusturvalautakunta hylkäsi Hannu Korven valituksen – kilpailukielto pysyy voimassa

Käräjäoikeudessa ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomittu Hannu Korpi pysyy kilpailukiellossa 31.12.2026 asti, kun urheilun oikeusturvalautakunta hylkäsi Korven ravituomioistuimen päätöksestä tekemän valituksen 7. huhtikuuta. Näin Suomen Hippos tiedotti keskiviikkona.

Viime vuoden lopulla Suomen Hippoksen hallitus ja sen jälkeen ravituomioistuin olivat määränneet Korvelle vuoden ja kolmen kuukauden kilpailukiellon.

Hippoksen raviurheilujohtajan Arto Hytösen mukaan lautakunnan päätös osoittaa, että raviurheilun sisäiset kurinpitomenettelyt toimivat tarkoituksen mukaisella tavalla ja ne on todettu nyt toimiviksi myös yleisen urheilujuridiikan näkökulmasta.

”Hippoksen velvollisuus on suojella raviurheiluyhteisön jäsenten turvallisuutta ja raviurheilun mainetta. Vastuullisuusohjelmamme tavoitteita ovat muun muassa nollatoleranssi häirinnälle ja epäasialliselle käytökselle sekä yhdenvertaisen ja vetovoimaisen yhteisön rakentaminen”, Hytönen sanoo.

Hippoksen lisenssimääräysten mukaan B-lisenssinhaltija voidaan asettaa kilpailukieltoon esimerkiksi raviurheilun maineen vahingoittamisesta ja muista erittäin painavista syistä. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi 30.9.2025 B-kilpailijalisenssillä toimivan Korven vuoden ja kolmen kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeuteen pakottamisesta seksuaaliseen tekoon ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta.

Heti käräjäoikeuden päätöstä seuraavana päivänä Hippoksen hallitus määräsi Korven väliaikaiseen kilpailukieltoon. Hippoksen sääntövaliokunnan esityksen mukaisesti Hippoksen hallitus määräsi 28.10.2025 Korven vuoden ja kolmen kuukauden mittaiseen kilpailukieltoon. Kilpailukiellon katsottiin alkavaksi 1. lokakuuta ja päättyvän tämän vuoden loppuun mennessä.

Marraskuussa 2025 Korpi valitti hallituksen päätöksestä ravituomioistuimeen, joka ei kumonnut Hippoksen hallituksen tekemää päätöstä kilpailukiellosta. Joulukuussa Korpi haki muutosta ratkaisuun urheilun oikeusturvalautakunnalta, joka hylkäsi Korven valituksen 7. huhtikuuta.

Suomen Hippos on Olympiakomitean jäsen ja on ottanut käyttöön myös lajin ulkopuolisen muutoksenhakumahdollisuuden. Korven tapaus on ensimmäinen raviurheiluun liittyvä rangaistus, jota urheilun oikeusturvalautakunnassa on käsitelty.

Asianomainen voi omalla kustannuksellaan valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan niistä rangaistuksista, joiden osalta lajin sisäinen muutoksenhakuprosessi on käyty loppuun saakka. Tämän jälkeen urheilun oikeusturvalautakunta ottaa käsittelyyn tapaukset, jotka kuuluvat sen toimivaltaan.