Urheilutoimittajat valitsivat Santtu Raitalan Vuoden raviurheilijaksi
Santtu Raitalalle, 34, vuosi oli jälleen menestyksekäs. Vuoden raviurheilijaksi jo seitsemättä kertaa peräkkäin valittu pihtiputaalainen ohjasti menneenä vuonna muun muassa valmentamansa Jockas Ritan voittoon kuningatarkilpailussa. Lainaohjastajana Raitala voitti Derbyn Romanov Comerylla ja Kriteriumin Anciolla.
1306 kilpailua toivat 339 voittoa, 204 kakkos- ja 151 kolmossijaa. Voittoprosentti oli paljon kilpailevalle ohjastajalle korkea, 26.
Myös euroissa mitattuna kausi oli Raitalalle loistava, sillä hän ohjasti hevosenomistajille 2,23 miljoonan euron edestä palkintorahaa.
"Mukavaa olla useiden lajien parhaiden joukossa tiedostaen kuinka kovan työn jokainen listalle päätynyt on tehnyt oman lajinsa parissa", Raitala kertoo Hevosurheilulle.
Ratsastuksessa vuoden parhaaksi valittiin Saana Nieminen.
Lajien ykkösnimien valitseminen on perinne jo vuodesta 1946. Lajinsa paras valittiin nyt 86 lajissa. Tuoreimpana lajilistalle lisättiin fitnessurheilu ja cheerleading.
Varsinaista Urheilugaalaa juhlitaan Helsinki-hallissa torstai-iltana 15.1.
Ravivuoden 2025 parhaat palkitaan Ravigaalassa 17. tammikuuta Tampereella hotelli Rosendahlissa.
Faktaa Lajien parhaat urheilijat -valinnoista
Lajien parhaat urheilijat -valinnat tekee Urheilutoimittajain Liiton nimeämä Vuoden urheilija -valiokunta – kyseessä ei siis ole äänestys, vaan valinta
Lajien parhaat urheilijat -valinnoilla ei ole mitään tekemistä Urheilugaalan kanssa, eli Urheilugaala ei ole valintojen takana, vaan Urheilugaala on täysin erillinen palkitsemistilaisuus
Lajien parhaat urheilijat -valinnoilla ei ole myöskään mitään tekemistä tai sidonnaisuutta lajiliittojen omien valintojen kanssa