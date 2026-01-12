Urheilutoimittajat valitsivat Santtu Raitalan Vuoden raviurheilijaksi

Faktaa Lajien parhaat urheilijat -valinnoista

Lajien parhaat urheilijat -valinnat tekee Urheilutoimittajain Liiton nimeämä Vuoden urheilija -valiokunta – kyseessä ei siis ole äänestys, vaan valinta

Lajien parhaat urheilijat -valinnoilla ei ole mitään tekemistä Urheilugaalan kanssa, eli Urheilugaala ei ole valintojen takana, vaan Urheilugaala on täysin erillinen palkitsemistilaisuus

Lajien parhaat urheilijat -valinnoilla ei ole myöskään mitään tekemistä tai sidonnaisuutta lajiliittojen omien valintojen kanssa