Urjalasta kajahti - riemukas ykkössija kotiinviemisenä

Jiiveegeen omistaa Johanna Kyläkoski ja hän on myös sen hoitaja.

”Hienosti ori jaksoi, vaikka kiristä tuli pitkä ja kierrettävää oli paljon. Se on suorittanut nousujohteisesti ja voitto on roikkunut ilmassa. Tosin tänään en sitä vielä uskaltanut odottaa, mutta hienoa, että onnistuttiin.”

Kuten tiedetään Parvelan Retu on Jiiveegeen isoveli. ”Pikkuisen on vielä matkaa sen saavutuksiin”, Kyläkoski naurahti. ”Tämä on tosi mukava harrastehevonen, ennemmin sellainen jaksava kuin nopea. Se kehittyy pikkuhiljaa ja alkaa vähitellen aikuistua. Jatkossa olisi tarkoitus kilpailla tasaiseen tahtiin.”

Jiiveegee on Johanna Kyläkosken tilaus sen kasvattajalta Marjo Vanniselta. ”Olisinpa ollut vuotta aikaisemmin liikkeellä, mutta Petri (Laine) ehti ensin.”

Perjantain menestysvalmentaja oli kotiradan Harri Koivunen. Hän onnistui poikansa Olli Koivusen kanssa sataprosenttisesti, kun tallin saldona oli neljä ykkössijaa ja kaksi kakkosta.

Lue raveista lisää keskiviikon Hevosurheilusta.

Oletko jo tilaaja?