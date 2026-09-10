Dimitri Hedman
Dimitri Hedmanin valmennettavat ovat juosseet tänä vuonna 32 voittoa.Kuva: Jarno Unkuri
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Useampi otsikkohevonen poistui Dimitri Hedmanin valmennuslistalta – ”Yritetään saada kilpahevosten määrää talveksi hiukan pienemmäksi"

Dimitri Hedman kertoo olevansa tyytyväinen tallin hevosten kuluneeseen kilpailuvuoteen.
Julkaistu
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Dimitri Hedman
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