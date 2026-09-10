Useampi otsikkohevonen poistui Dimitri Hedmanin valmennuslistalta – ”Yritetään saada kilpahevosten määrää talveksi hiukan pienemmäksi"

Torstaina Dimitri Hedmanin valmennuslistalta poistuivat Jollywood, Ecstasy, Phoebe Boko ja Ekarin Baba. Hevosista jokainen on näyttynyt kyvykkyytensä Toto75-tasolla. Syy niiden treenistä lähtemiseen on yksinkertainen.”Kaikki hevoset meillä ovat myynnissä. Yritetään saada kilpahevosten määrää talveksi hiukan pienemmäksi, kun nyt uusia varsoja on tullut talliin tosi paljon. Niille on pitänyt löytää tilaa, eikä ravien kiertäminen talvisin muutenkaan herkkua ole”, Hedman kertoo.Hevosten uusia osoitteita Hedman ei paljasta, sillä uudet omistajat saavat itse tiedottaa mihin ne valmennukseen suuntaavat.”Suomeen hevoset myytiin ja eiköhän ne lähipäivinä uusien valmentajien listoille ilmesty. Meidän tallin hevosista Ehlert on myös myyty, mutta se juoksee vielä ensi viikolla Eskilstunassa. Tämän jälkeen hevonen siirtyy uudelle omistajalleen”, Hedman paljastaa.Korpilahdelle uusina kilpahevosina siirtyivät Caia sekä Sofia Evo. Caian omistavat Petri Lahti-Luopa yhdessä Hedmanien Suvelan Tallin kanssa. Sofia Evo on Hedmanien Horsepoint Oy:n omistama ja kasvattama 10-aikainen tamma.”Laitellaan niitä nyt joku aika ihan rauhassa ja pohditaan vasta sitten ajetaanko kilpaa meiltä käsin vai jostain muualla”, Hedman sanoo.Dimitri Hedmanin valmennettavat ovat juosseet kuluneen vuoden aikana 164 starttia totosijoin 32–24–12. Sisäänajettua rahaa tallilla on reilut 175 000 euroa.”Lukemat ovat vähintäänkin kohtalaiset. Usean hevosen kanssa olemme onnistuneet, joten täytyy olla kokonaisuuteen tyytyväinen”, Hedman kokee.