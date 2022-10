Uskomaton hattutempun uusiminen maratonilla - "Meidän talliin on tullut vähän hitaampia hevosia"

Timo Korvenheimon trion iskeminen salaman tavoin samaan paikkaan oli ällistyttävä temppu, jota on maalaisjärjellä vaikea käsittää. Kolmikon järjestys muuttui sen verran, että viime vuoden kolmonen Hazelhen Hermes pujahti sisäkautta kakkoseksi, ja tämä myötä Sahara Sandstormin kakkossija vaihtui kunniakkaaseen pronssiin.

Ykkössijan nappasi viime vuoden tapaan Quick Diablo. Sen kyydissä Santtu Raitala ajoi jälleen kerran kuin tietokone. Alladin Bro lähti vetämään innokkaasti keulassa, ja tämän myötä Raitala piti oman vauhtinsa maltillisena kakkosryhmän kärjessä.

Ensimmäisen mailin jälkeen vauhti tasaantui, ja samassa Raitala eteni Quick Diablon kyydissä 2. ulos. Päätöskierroksen alussa oli pakko siirtyä kolmannelle radalle, ja vauhti kiihtyi rajusti 15,5-lukemiin. Siitä huolimatta Korvenheimon ykkösnyrkki pystyi lopettamaan 16,5-vauhtia, eikä takaa ollut mitään saumaa haastaa hurjaa voittajaa.

Raitala ihasteli lähtöä ja oman ajokkinsa suoritusta.

"Tosi mielenkiintoinen oli kisa, ja pelkästään positiivisella tavalla", Raitala hehkutti voittajahaastattelussa. "Siinä on aina oma fundeeramisensa, miten voimat jakaa neljän kierroksen matkalle. Takaa tuli tosi kovia hevosia, ja arvelin, että ne jossain kohtaa matkaa saa meidät joka tapauksessa kiinni. Siksi otin alun rauhassa."

Pelkästään onnistuneen taktiikan varaan Quick Diablon menestys ei tarrautunut.

"Quick Diablo oli ihan hirveän mainio, kun joutui tekemään pitkän kirin. Sen juoksutekniikka sopii pitkille matkoille, sillä se jaksaa hyvin pitää maksimivauhtia yllä. Hevonen on kehittynyt todella paljon kehittynyt henkisesti, sillä se oli nuorempana todella hassu hevonen. Nyt se teki jopa eroa, ja kyllä siltä löytyi räväkkä pätkäkin."

Timo Korvenheimo käänsi menestyksen hieman huumorin puolelle, vaikka vastaavaa hattutemppua tuskin kukaan kisan historiassa pystyy toistamaan.

"Meille on tullut hitaampia hevosia, ja ne sopii hyvin pitkille matkoille", Korvenheimo vitsaili. "Quick Diablo on kevyt ranskalainen heppa. Se jaksaa mennä, mutta vauhtia puuttuu. Normaalimatkoilla se on ollut vähän vaikeuksissa."

Lue lisää Kavioliiga-raveista Hevosurheilun keskiviikon lehdestä tai jo maanantaina kello 12.00 alken diginä

Oletko jo tilaaja?