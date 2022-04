Uskomaton soolo sai Laineen liekkeihin - "Lahjakkaampi kuin Retu"

Siirin Valtsu marssi Satakunta Seniorissa 1. takasuoralla kärkeen. Jo kierrosta myöhemmin oli selvää, ettei oriista tule kukaan ohitse. Lopulta se repi reilun marginaalin muihin.

“Suoritus oli ihan jäätävä, kun ihan istumalla 1.23-vauhtia lopetti", Petri Laine hehkutti. "Katoksilla välillä tulee tunne, että onko ori edes terve, kun se on niin lunki poika. Toki aamuisin on lämmöt on mitattu, kun radoille tullaan."

Kisahetkellä viisivuotias syttyy energiseksi, kuten Porissa nähtiin. Myös kotona Siirin Valtsu on iloinen poika harjoituksissa.

"Valtsu on vähän ollut sellainen meneväinen treeneissä tänä talvena, mikä varmaan on sitten hyvä merkki. Tänä vuonna päätähtäin on tottakai Derby, mutta myös muut viisivuotislähdöt kiinnostavat. Avoimia lähtöjä ei tietenkään hevosella vielä ajeta."

Siirin Valtsu ei ole jäämässä Parvelan Retun varjoon, mikäli valmentajaan on uskominen.

"Olen sanonut, että Valtsu on lahjakkaampi kuin Retu. Aika moni on naureskellut noille puheille, mutta onneksi se alkaa lunastaa vähän niitä oodtuksia."

Joriini kiri sisäratajuoksulla kylmäveristen Kultaloimessa suuryllätykseen. Lämminveristen puolella alussa eteenpäin kiertänyt Selmer I.H. pääsi lopulta vetotöihin. Loppusuoralla ruuna karkasi muilta ja nappasi tiketin Seinäjoki Raceen.

