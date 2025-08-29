Uskotoivo jää pois Derby-finaalista – "Vaihtoehtoja ei ole"

Jukka-Pekka Kauhasen valmentaman Uskotoivon piti startata lauantaina ajettavaan 5-vuotiaiden suomenhevosten Derbyyn radalta yksi, mutta ori joutuu jättämään finaalin väliin sairastumisen vuoksi.”Se tuli torstaina kuumeeseen, joten vaihtoehtoja ei ole. Hevonen jää pois”, Kauhanen toteaa.Kuume jatkui Uskotoivolla läpi torstain, eikä lämmöt olleet vielä perjantai aamuksi palautuneet normaaleiksi. Kauden jatko on Uskotoivon osalta vielä harkinnassa.”Tawaststjernan muistoajo olisi vielä syyskuun puolivälissä. Alkuperäinen suunnitelma oli miettiä Derbyn jälkeen ajammeko vielä sen, mutta ajatus meni uusiin puihin. Nyt pitää ensiksi saada hevonen terveeksi ja mietitään tuota sitten. Varmaa kuitenkin on, että muita lähtöjä emme tänä vuonna enää aja”, Kauhanen kertoo.5-vuotiskaudellaan Uskotoivo on kilpaillut helmikuusta alkaen. 12 ajettuun starttiin ori on kerännyt statistiikan 3-4-3 ja kohottanut voittosummaansa 27 500 euron verran.