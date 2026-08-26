Uskotoivon vaisuus jäi mysteeriksi – ”Monen pienen asian summa”

Äimäraution tiistai-illan ravien pelipankiksi luotettu Uskotoivo ei saanut parastaan irti ja sijoittui tasaisella suorituksella viidenneksi.Ohjastajana toiminut Riku M Lindgren kommentoi lähdön jälkeen, että hevosessa ei ollut tuttua vetoa, eikä se ottanut kunnolla vauhtia.Valmentaja Jukka-Pekka Kauhanen vahvistaa kuskin näkemyksen.”Oltiin lähinnä pettyneitä siihen, että hevonen oli haluttoman näköinen”, Kauhanen kertoo.”Vaikea tietysti sanoa mitään varmaa, mutta kyseessä saattoi olla monen pienen asian summa. Hevonen rokotettiin Teivon startin jälkeen, ja nyt jätettiin laput pois, kun laukka tuli viime kilpailuun. Meni se kuitenkin 26,6-tuloksen toista rataa pitkin, mutta paras terävyys puuttui.”Keskiviikkoaamun perusteella kultaleijona Sakari Mannisen osaomistamalla oriilla on kaikki kunnossa.”Tässä se hölkkäilee suoraan edessäni. Hyvin ori liikkuu, ja korvat ovat iloisesti pystyssä”, Kauhanen raportoi.”Toki siitä otettiin verikokeet, ja niiden tulosten perusteella tehdään päätöksiä jatkosta. Ainakin eilen ravireissun jälkeen se ilmoitti olevansa tallin kuningas, joten onneksi oriilla tuntuisi olevan asiat hyvin. Näillä tiedoin ajetaan seuraavaksi parin viikon päästä Forssassa enintään 60 000 euroa tienanneiden ryhmässä.”