Uskotoivo ja Jukka-Pekka Kauhanen
Uskotoivo ja Jukka-Pekka Kauhanen ovat pitäneet yhtä jo varsavuosista alkaen.Kuva: Anu Leppänen
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Uskotoivon vaisuus jäi mysteeriksi – ”Monen pienen asian summa”

6-vuotias ori ei ollut tiistaina Oulussa parhaimmillaan.
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Jukka-Pekka Kauhanen
Uskotoivo
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