Utala toivoo tuoreimman vahvistuksen starttaavan tämän vuoden puolella – ”Hyvin on kulkenut edellisessä kotimaassaan”

Sami Mäklin huusi Traveran nettihuutokaupasta kovasukuisen Lucky Flevon (Ready Cash-Mayenne) elokuun puolivälin tienoilla 150 000 kruunun hintaan. Sen jälkeen hän myi Hollannissa syntyneestä hevosesta osuuden vanhalle kimppakaverilleen Teemu Tenhuselle, jonka kanssa he muodostavat ruunan omistavan Tarzan Tallin.

5-vuotias Lucky Flevo on väläytellyt kykyjään, mutta myös laukkamerkintöjä on kertynyt runsaasti. Uransa 17 startista se on kerännyt neljä voittoa ja kaksi kakkosijaa. Ennätyksensä 11,8aly se juoksi kesäkuussa Tingsrydin radalla. Lucky Flevon voittosumma on tällä hetkellä hieman vajaat 20 000 euroa.

”Statistiikka on kunnossa, vaikka toki se on laukkaillut paljon, olisiko yhdeksän yritystä päättynyt laukkaan. Mutta sillä on kuitenkin neljä tolppaakin, että jonkinlainen kapasiteetti siinä voisi olla. Laskeskelin, että sillä ei ole rahaakaan niin paljon, että ei nyt kauhean koviin sarjoihin pitäisi joutua heti. Toiveissa olisi, että jossain kohtaa päästäisiin starttiin.”

Nyt hevonen valmistautuu radoille paluuseen uudessa kotimaassaan Juha Utalan valmennusmetodein.

”Ihan mielenkiintoinen ruuna. Hyvin on kulkenut edellisessä kotimaassaan. Toivotaan, että täälläkin tulisi jonkinlaista menestystä. Se on mukavan tuntuinen hevonen, mutta treenataan vielä hetki ja ruvetaan sitten päästelemään kilpaa. Siksihän se on tänne hankittu”, Utala sanoo.

Valmentaja kertoo, että ainakaan treeneissä ei ole ilmennyt raviongelmia, vaikka väärä askellaji on monesti koitunut menestyksen esteeksi.

”Vähän vaan haistellaan ilmoja vielä. Ready Cashin jälkeläisistä moni osaa olla kotona asiallisesti, mutta tulisieluisuus voi herätä sitten kilpailutilanteessa. Siinä voi tulla laukkoja, tuskin ne kokonaan ovat unholassa, mutta tietysti niistä ongelmista pyritään pääsemään eroon, jos sellaisia on. Ainakaan kotioloissa ei ole vielä ilmennyt mitään ongelmia.”

Valmentaja toivoo saavansa uuden suojattinsa starttiin vielä tämän vuoden puolella.

”Sillä on aika sopiva voittosumma, siitä ei homma jää ainakaan kiinni. Eikä tarvitse paljon parantaakaan. Riittää, jos se menisi samoja aikoja kuin Ruotsissa, niin se pärjää omissa sarjoissaan.”