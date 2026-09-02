Huutokauppayhtiö Starinita Oy:n toimitusjohtaja Mitja Nummenmaa sanoo, että varsojen myyjiä on tiedotettu muutoksista hyvin etukäteen. Kuva: Anu Leppänen
Huutokauppayhtiö Starinita Oy:n toimitusjohtaja Mitja Nummenmaa sanoo, että varsojen myyjiä on tiedotettu muutoksista hyvin etukäteen. Kuva: Anu Leppänen
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Uuden edessä oleva varsahuutokauppa perjantaina Jokimaalla – "Jännittää aivan eri tavalla"

Tänä vuonna varsahuutokaupassa on muutosten vuosi.
Julkaistu
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varsahuutokauppa
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