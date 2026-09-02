Uuden edessä oleva varsahuutokauppa perjantaina Jokimaalla – "Jännittää aivan eri tavalla"

Tämän viikon perjantaina varsahuutokauppa järjestetään ensimmäistä kertaa Lahden Jokimaalla. Huutokaupassa myydään kolmen poisjäännin myötä 77 varsaa: 67 lämminveristä ja 10 suomenhevosta..”Myyjillä muuttuu paljon asioita aiemmasta, mutta olemme heitä hyvin tiedottaneet. Salpauksen oppilaiden kanssa on etukäteen treenattu varsojen talutusprosessia maneesissa, kun varsat kuvataan etukäteen. Heillä on minuuttiaikataulu, ja on yritetty miettiä plan b ja c valmiiksi, jos varsa ei sattuisi vaikka toimimaan kuvaustilanteessa”, huutokauppayhtiö Starinita Oy:n toimitusjohtaja Mitja Nummenmaa sanoo..Lisävaihtoehdot ovat kuvata varsa myöhemmin uudelleen, hyödyntää myyjän etukäteen kuvaamaa videomateriaalia ja hyödyntää huutokauppaan still-kuvaajaksi palkatun ammattilaisen palveluja. Ypäjän tavoin varsat eivät tule enää myyntihetkellä ihmisten eteen nähtäväksi..”Meillä on palkattuna ammattilainen, joka kuvaa jokaisesta varsasta sivupääkuvat ja tapahtumasta muutenkin materiaalia”, Nummenmaa sanoo..Ostajien Nummenmaa kannustaa saapuvan paikalle hyvissä ajoin. Jokimaalle on maksuton sisäänpääsy, mutta ravintolakatsomoon pääsee vain sinne tarkoitetulla illalliskortilla..”Varsoihin tutustumisen koen ostajille tänä vuonna helpommaksi, kun ne ovat sijoitettuna Jokimaan varikkoalueelle tallikahvion läheisiin katoksiin ja talleihin. Kemppitallin ja MAS Breedingin varsat ovat nähtävillä Kemppitallissa”, Nummenmaa avaa..Jokimaalla järjestetään huutokauppapäivänä ohjelmaa jo ennen huutokaupan käynnistymistä..”Kolmelta alkaa Hippoksen järjestämä koulutustilaisuus ja neljältä Jere Törmäsen luotsaama keskustelutilaisuus”, Nummenmaa kertoo..Ravintolakatsomossa tarjoiltavalle illalliselle pääsy avautuu puoli tuntia ennen huutokaupan käynnistymistä. Varsojen myynti alkaa kello 18 ja huutamaan pääsee muualtakin kuin ravintolakatsomosta..”Jopa tallikahviostakin voi huutaa, jos haluaa pysyä hevosten läheisyydessä koko illan”, Nummenmaa muistuttaa..Viime vuonna keskihinta nousi kaikkien aikojen ennätyslukemiin, 7365,38 euroa. Samalla mediaanihinta sukelsi 3500 euroon eli alimmilleen vuoden 2015 jälkeen. Mediaanihinnan lasku kertoo osaltaan alan polarisoitumisesta; muutamasta varsasta maksetaan kelpo hinta, mutta enemmistön kohdalla hinta jää varsin alhaiseksi..”Silloin alkuvaiheessa tuli yllättävänkin monelta palautetta, että oli jo aikakin tehdä tämä muutos. Ypäjälle meno koettiin jotenkin hankalaksi, mutta muutoksesta on kuulunut myös epäilyksiä. Tuleva huutokauppa jännittää itseänikin aivan eri tavalla”, Nummenmaa kertoo..Videoitavaa huutokauppaa pääsee seuraamaan Traverasta tai MT Hevosten verkkosivuilta..”Traveraan tulee videofiidi, joka on vain sekunnin viiveellä. Se oli meille arvokas uusi investointi”, Nummenmaa toteaa..Varsa-huutokauppaJokimaalla Lahdessa 4.9.2026Lisätiedot ja myytävät varsat www.hevoshuuto-kaupat.fi.Varsahuutokauppa muuttaa Jokimaalle – "Huutokauppa on aina ollut kohtaamispaikka, ei pelkkä ostospaikka"