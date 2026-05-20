34-vuotias Hannu Torvinen on yksi tulevan Rata auki -realityn tähdistä.
34-vuotias Hannu Torvinen on yksi tulevan Rata auki -realityn tähdistä.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Uuden ravirealityn kuvaukset käynnissä – mukana kolme raviammattilaista

Suomalaisesta raviurheilusta kertova dokumentaarinen realitysarja Rata auki alkaa Ruudussa 24. elokuuta. Sarja seuraa ravikesän ajan kolmea eri elämäntilanteessa olevaa ohjastajaa matkalla kohti Kuninkuusraveja. 
Julkaistu

Joulukuussa Warner Bros. ITVP Finland etsi yhteistyössä Suomen Hippoksen kanssa ravialan tekijöitä uuteen suomalaisesta ravimaailmasta kertovaan TV-ohjelmaan.

Nyt esiintyjät on valittu ja Rata auki -ravirealityn kuvaukset käynnissä, Hippoksen tiedotteessa kerrotaan. Sarja tulee katsottavaksi Nelosen suoratoistopalvelu Ruutuun elokuun lopulla. 

Sarjassa seurataan Hannu TorvisenMilla Markkasen ja Tapio Perttusen arkea raveissa, kotitalleilla ja hevosmaailman ulkopuolella samalla, kun he valmistautuvat Kuninkuusraveihin.

”Raviurheilu on suurelle yleisölle tuttua ennen kaikkea kilpailujen kautta, mutta kotitalleilla tehtävä työ ja ravihevosten ja -urheilijoiden arki jää usein kulisseihin. Sarjan myötä katsojat pääsevät seuraamaan lajin suuria persoonia myös kilpailujen ulkopuolella ja tutustumaan raviurheiluun uudesta ja kiinnostavasta kulmasta. Uskon, että sarja koskettaa sekä raviurheilun ystäviä että uusia katsojia”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka kertoo tiedotteessa. 

Voit lukea Hippoksen tiedotteen tästä.

27-vuotias Milla Markkanen on realityn ohjastajatähdistä nuorin.
27-vuotias Milla Markkanen on realityn ohjastajatähdistä nuorin.Kuva: Anu Leppänen
69-vuotias Tapio Perttunen taas on osallistujista kokenein.
69-vuotias Tapio Perttunen taas on osallistujista kokenein.Kuva: Jarno Unkuri
Tapio Perttunen
Hannu Torvinen
Milla Markkanen
ravireality
Rata auki
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi