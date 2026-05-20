Uuden ravirealityn kuvaukset käynnissä – mukana kolme raviammattilaista

Joulukuussa Warner Bros. ITVP Finland etsi yhteistyössä Suomen Hippoksen kanssa ravialan tekijöitä uuteen suomalaisesta ravimaailmasta kertovaan TV-ohjelmaan.

Nyt esiintyjät on valittu ja Rata auki -ravirealityn kuvaukset käynnissä, Hippoksen tiedotteessa kerrotaan. Sarja tulee katsottavaksi Nelosen suoratoistopalvelu Ruutuun elokuun lopulla.

Sarjassa seurataan Hannu Torvisen, Milla Markkasen ja Tapio Perttusen arkea raveissa, kotitalleilla ja hevosmaailman ulkopuolella samalla, kun he valmistautuvat Kuninkuusraveihin.

”Raviurheilu on suurelle yleisölle tuttua ennen kaikkea kilpailujen kautta, mutta kotitalleilla tehtävä työ ja ravihevosten ja -urheilijoiden arki jää usein kulisseihin. Sarjan myötä katsojat pääsevät seuraamaan lajin suuria persoonia myös kilpailujen ulkopuolella ja tutustumaan raviurheiluun uudesta ja kiinnostavasta kulmasta. Uskon, että sarja koskettaa sekä raviurheilun ystäviä että uusia katsojia”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka kertoo tiedotteessa.

