Uudenmaan Upein hakee yhä muotoaan – ”Täytyy olla tyytyväinen pieniin asioihin”

Uudenmaan Upein on vanhan Uudenmaan läänin alueella syntyneille 4-vuotiaille rajattu kasvattajakilpailu, jonka finaalin voittaja palkitaan tänä vuonna muhkeasti 15 000 eurolla. Siitä huolimatta karsintoihin ilmoitettiin vain 17 hevosta.

Yli 10 000 tienanneille oreille ja ruunille ja yli 15 000 euroa tienanneille tammoille ei noussut karsintaa lainkaan. Paikoista finaalin perusmatkalla ilmoitettiin karsimaan 14 hevosta, jotka jaettiin kahdeksi 7 hevosen karsintalähdöksi.

Verenvähyys karsinnoissa on vaivannut kilpailua aikaisemminkin. Täksi vuodeksi sarjamääritystä muutettiin niin, että pisin takamatka lyhennettiin 20 metriksi (40:stä), mutta sekään ei lisännyt ilmoittamisintoa.

”Kyllähän se vähän pettymys on, että taas tuli noin vähän hevosia karsintoihin”, Uudenmaan Hevosenomistajien puheenjohtaja Birgitta Mangström aloittaa.

”Ajankohta on tänä vuonna aikainen, monet hevoset ovat edelleen tauolla. Mutta me ei pystytä ajankohtaan vaikuttamaan, se riippuu siitä mitä meille tarjotaan. Viime vuonna ajettiin huhti-toukokuun vaihteessa, se oli parempi. Positiivinen asia on, että finaali ajetaan nyt lauantairaveissa, ja se saa enempi näkyvyyttä. Täytyy olla tyytyväinen pieniin asioihin.”

Vermossakaan ei olla luonnollisesti iloisia, että karsintoja ajetaan vähillä hevosilla tai jopa peruuntuu.

”Asiasta on paljon keskusteltu Vermon kilpailuvaliokunnassa ja varmaan ULHO:n sisälläkin, ja seuraavaksi keskustellaan yhdessä, miten kilpailua voitaisiin kehittää. Jotain pitää tehdä, se on selvää”, kilpailupäällikkö Jarkko Korhonen näkee.

Monena vuonna karsintoihin ilmoitetuista hevosista olisi syntynyt suoraan hyvä finaali, mutta karsinnat ovat olleet pakkopullaa. Suoran finaalin mahdollisuuteen Korhonen suhtautuu kuitenkin empivästi.

”Sellaista ennakkomaksullista kilpailua ei tule ainakaan äkkiseltään mieleen, jossa ei pääsisi osallistumaan halutessaan karsintoihin. Ennemmin tulee mieleen, tarvitseeko Uudenmaan Upeimman ollakaan avoin paljon tienanneille 4-vuotiaille. Jos se ei olisi, se voitaisiin ajaa myöhemmin.”

Nykyisellään kilpailu joudutaan ajamaan ennen toukokuun puolivälissä ajettavaa Kuopio Stakesia.

Pohjimmiltaan ongelma ei ole kuitenkaan sarjamääritys, Korhonen tiedostaa.

”Taustalla on loppuviimeksi vähentyneet hevosmäärät. Vaikka sarjamääritystä miten veivataan, niin hevosia on vaan rajallinen määrä.”