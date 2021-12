Uudenmaan Upein oli Magic Madonnan ja Pekka Korven näytös

Pekka Korven ohjastama ja valmentama Magic Madonna arvottiin paalulle sisäradan paikalle, ja tamma piti keulapaikan vaivatta hallussaan. Avaus venyi, kun Jukka Torvinen haki MAS For Youn kanssa paikkaa 2. sisältä, jonka lopulta onnistui saamaankin.

Antti Teivainen pääsi takamatkalta lähteneen Unique Sunrisen kanssa mukavasti matkaan, ja sai maukkaan juoksupaikan 2. sisältä. Kaksikko heitti siitä tiukimman haasteen Magic Madonnalle, mutta tammalla ei lopulta ollut häädän päivää, kun se irrotti viimeisellä satasella hieman mainitusta irti. Nubia peesaili kolmanneksi.

Derbyvoittaja Magical Pricessin pikkusiskon Magic Madonnan kauden huipennus palkittiin 15 000 eurolla. Sen voittotulos oli 15,7/2120 metriä.

Pekka Korven lisäksi tamman omistaa ja on kasvattanut Jokikunnan Tila Oy. Sen takaa löytyvä Tapio Lehtoranta oli raveissa valmentamansa Rocket Unicornin kanssa, eikä ehtinyt seurata Uudenmaan Upeinta paikan päällä.

”Sen verran tiedän juoksunkulusta, että piikissä tamma juoksi, mutta nähnyt en sen juoksua ole – vielä”, Tapio Lehtoranta aloitti. ”Mukavaa kuitenkin, että tamman kausi sai tällaisen päätöksen.”

Tapio Lehtorannalla on kovat odotukset Magic Madonnasta 4-vuotiskaudelle.

”Kesällä tamma teki Ruotsissakin joitain hyviä juoksuja, mutta se oli kasvamassa vielä. Piti malttaa hevosen kanssa, ja mielestäni viimeinen noin kolme kuukautta se on ollut tosi hyvä ja ottanut askelia eteenpäin aika hyvin. Jos tamma terveenä pysyy, ja on hyvät kelit treenata ja muuta, uskon hevoseen. Sillä on hyvä tyyli mennä, ja se on perinyt emältään etupään juoksutekniikkaa. Odotan siltä aika paljon henkilökohtaisesti.”

Tapio Lehtorannalla on itsellään treenissä kahdeksan ravuria. Niillä on ollut viime aikoina huonoakin tuuria matkassa, mutta pian kaviourilla nähtäneen muiden muassa 161 845 euron voittosumman kerännyt Free Me.

”Hevosia rokoteltiin nyt, ja siellä olisi muutama kappale tulossa starttiin. Sairastapauksia on pikkuisen ollut meidänkin kulmalla, ja starttiin tulo on siirtynyt. Pari-kolmekin hevosta on hilkulla. Crazeman tuntuu aika hyvälle ja ilmoitettiinkin jo starttiin, mutta se veti tarhassa kuperkeikan. Pari kertaa olen sillä ajanut jo, ja tilanne näyttää hyvälle. Pelkäsin jo, että se loukkasi itsensä tosi pahasti, mutta ei sentään. Lahdessa oli avoin tammalähtö alkuvuonna heti. Free Me olisi tarkoitus sinne ilmoitella. Tammalla on ollut lihaksiston kanssa paljon ongelmia, mutta nyt se on ollut pirteän oloinen.”

Panssarivaunu jyräsi

Vermon ravivuoden perinteisesti päättävä neljän kierroksen kisa meni Hannu Korvelle ja Grainfield Aidenille. Kaksikko tuli kuin tulikin viimeisellä satasella ohi Timo Korvenheimon kaksikon Quick Diablo – Sahara Sandstorm. Oilsheik täydensi nelossijallaan Hannu Korven tallin panosta.

Kimmo Niemelän suojatin Tuuskasen uran ensimmäinen lyhyen matkan kisa päättyi tyylikkääseen voittoon. Tuuskasen ykköstila varmisti Antti Teivaiselle pääradan ohjastajaliigan voiton. Edellisen kerran Teivainen oli yltänyt samaan temppuun vuonna 2009.