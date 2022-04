Uudenmaan Upein tuli Koivusen tallista – ”Vanhempana pystyy vielä parantamaan tuosta”

Uudistetulla konseptilla kilpailtu Uudenmaan Upein kisattiin nelivuotiaiden kesken tasoitusajona.

Paalupaikalta matkaan kiihdyttänyt Stonecapes Ulrica torjui kiihdytyksessä Cod A'la Docin ja Heikki Mikkosen.

Olli Koivunen piti Stonecapes Ulricalla vauhtia jo matkalla yllä, eikä sitä lähimpänä maaliin tullut suursuosikki Imperator pystynyt ollenkaan haastamaan 12,0-vauhtisessa lopetuksessa. Cod A'la Doc oli kolmas.

”Stonecapes Ulrica on hieno hevonen, jolla on tosi iso moottori. Vanhempana pystyy vielä parantamaan tuosta. 14,8-tuloksen voltista meni tosi painavat kengät jalassa, kun oli kasimilliset. Voitto oli tosi helppo. Tamma on pikkuisen epävarma lopussa, kun täysiä mennään, mutta tänään ei tarvinnut kuin varmistella loppua”, Olli Koivunen myhäili voittajahaastattelussa.

Punkarin Hevostalli Ky:n ja Saku Mikkolan kasvattama ja omistama Stonecapes Ulrica ansaitsi voitostaan 15 000 euroa.

Jussi Suomisen treenistä talvella aloittanut Meren Maininki saavutti ensimmäisen voittonsa uudesta tallista käsin. Antti Teivaisen ajokki oli erittäin vakuuttava voittamalla reipasvauhtisen kisan toiselta ilman vetoapua helposti. Tamman voittotulos oli komeasti 25,3ake, joka on 8-vuotiaan uusi ennätys.

”Loppu varmisteltiin vain, ja hevonen tuli hyvävoimaisena maaliin”, Antti Teivainen kommentoi voittajahaastattelussa.

Pasi Haapasaaren suojatti Jäpikäs nosti tasoaan ja vastasi kierroksen suuryllätyksestä. Ari Moilanen ajoi voittajaa, joka teki ennätyksensä 27,9ake.

”Oli se yllätys, kun ei hevonen parhaalla tasollaan ole mennyt”, Ari Moilanen myönsi. ”Saatiin tosi hyvä juoksu, ja vastustajia laukkasi yksi toisensa jälkeen. Varmasti se ohi puristi.”

Santtu Raitalan ajama Mickey Match tuli keulasta päätöspuolikkaan uransa neljännessä startissa 10,5-kyydillä ja jätti muut kauas taakseen. Samalta juoksupaikalta lyhyen matkan kisan nimiinsä vei Mika Taittosen ajokki Truedream A.F ja tammalähdön Amille Annabel.

Lue lisää Vermon raveista keskiviikon Hevosurheilusta.

