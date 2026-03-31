Uudet Salamakypärät valittu – mukana seitsemän ensikertalaista

Salamakypärät on jo vakiintunut kilpailusarja nuorille ohjastajille. Ensimmäisen kerran vuonna 2012 järjestetty kisa on toiminut ponnahduslautana monille nykypäivän huippuohjastajille.Tänä vuonna hakijoita oli 23, joista 12 valittiin mukaan.Tämän vuoden osallistujista meritoitunein on Tino Keväänranta, joka ajoi sunnuntaina Kaustisella uransa 100. voiton. Tämä on hänen kolmas ja samalla viimeinen vuotensa Salamakypärissä, sillä kisaan saa osallistua maksimissaan kolme kertaa.Ensikertalaisia mukana on seitsemän. Yksi heistä on puolitoista viikkoa sitten Mikkelissä uransa ensimmäisen kahden voiton illan ohjastanut Emmi Innanen.”Tosi hienolta tuntui, kun kuulin päässeeni mukaan. Olen pitkään tätä odottanut ja suunnitellut, niin oli totta kai hienoa päästä mukaan”, Innanen iloitsee.”Tavoitteeni on pärjätä mahdollisimman hyvin. Sen tarkempia tavoitteita en ole asettanut. Toivottavasti onnistun ainakin jossain lähdössä.”Raviperheessä kasvanut 18-vuotias ohjastajalupaus on ajanut urallaan 30 lähtöä totosijoin 5–3–5. Tänä vuonna hän on ajanut jo 14 starttia, kaksi enemmän kuin koko viime vuonna.”Kyllähän rutiini kehittää. Aina auttaa mitä enemmän ajaa lähtöjä. Silloin osaa paremmin lukea lähtöjä ja tehdä oikeita päätöksiä oikeaan aikaan.”Salamakypärät-kilpailusarjan Innanen kokee tärkeänä näyteikkunana nuorille ohjastajille.”Se on hyvä polku, kun pääsee ajamaan paljon lähtöjä oman tasoisia kuskeja vastaan. Samalla tutustuu ihmisiin ja pääsee ajamaan erilaisilla hevosilla.”.Kilpailusarja ei rajoitu pelkästään osalähtöihin. Kilpailujen ulkopuolella osallistujille järjestetään oheisohjelmaa ja koulutuksia. Toiseksi viimeisen osakilpailun yhteydessä osallistujat pääsevät käymään läpi kauden aiempia lähtöjä yhdessä ammattiohjastajan kanssa.”Odotan innolla myös oheisohjelmaa ja koulutuksia. Olen kuullut, että aiempina vuosina osallistujat ovat tykänneet niistä. Varsinkin tuo on varmasti mielenkiintoista, että pääsee käymään jonkun kanssa lähtöjä läpi. Oheisohjelman myötä pääsee myös tutustumaan paremmin muihin osallistujiin, mikä on tosi siistiä.”Sarjaan saivat hakea vuosina 1997–2010 syntyneet ohjastajat, joilla on kokelaslisenssi tai harrastajalisenssi sekä voimassa oleva ajolupa. Harrastajalisenssin haltijalla täytyy olla ohjastettuna vähintään 30 lähtöä hevosilla hakuajan loppuun mennessä, jotta hänet voidaan valita sarjaan. Vähimmäismäärä ohjastetuissa lähdöissä ei koske kokelaslisenssin haltijoita.Kilpailun sääntöjen mukaan mukana tulee olla vähintään kahdeksan kokelaslisenssin haltijaa. Tänä vuonna heitä on juuri kahdeksan, ja harrastajalisenssin haltijoita on neljäMontekypärien hakuaikaa pidennettiin viidellä päivällä, kun varsinaisen hakuajan puitteissa ei tullut tarpeeksi hakijoita. Lopulta Montekypäriin haki 25 ohjastajaa, joista mukaan valittiin 10.Montekypärät-sarjassa ei ole ikärajaa eikä lisenssirajoituksia. Sarjaan saivat hakea ohjastajat, jotka olivat vuoden 2025 loppuun mennessä kilpailleet enintään 75 montélähtöä. Tällaisia osallistujia valittiin seitsemän. Lisäksi sarjaan saivat hakea sellaiset ohjastajat, jotka ovat urallaan ajaneet jo yli 75 montélähtöä, mutta vuosien 2024 ja 2025 aikana ovat ajaneet enintään 15 montélähtöä. Tämän hakukriteerin täyttäviä osallistujia valittiin kolme.Montekypäristä puolet ovat mukana ensimmäistä kertaa. Sarjaan saa osallistua kaksi kertaa.Suomen Hippos valitsi Salamakypärien osallistujat yhteistyössä Suomen Ravivalmentajat ry:n kanssa ja Montekypärien osallistujat Suomen monté-ohjastajat ry:n kanssa.Montekypärät aloittavat kautensa Kaustisella 25. toukokuuta. Sarjassa järjestetään viisi osalähtöä..Salamakypärät 2026 -osallistujat.Eemeli AnttonenTatu EkEmmi InnanenTino KeväänrantaJonna KurhelaVilma LepistöAnnu PakkanenJohanna PirttijokiViljami PylkkänenVeera ValliIida VastamäkiJesper Östman.Salamakypärät -kilpailusarjan osakilpailut 2026.12.5. Teivo25.5. Kaustinen13.6. Jyväskylä5.7. Lahti11.7. KaustinenSt Michel-viikonloppu, Mikkeli (päivämäärä varmistuu maaliskuun aikana)21.8. Kouvola26.8. Vermo19.9. Lappeenranta.Montekypärät 2026.Ronja Grönman, HeinolaNoora Hartikainen, IisalmiIina Hautamäki, SeinäjokiPaula Koistinen, SiilinjärviJenni Krämer, EspooLaura Laurikainen, LapuaViivi Mattinen, SeinäjokiMoonika Rautiainen, PukkilaIlona Rekilä, NokiaElisa Tuominen, Tammela