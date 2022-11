Uuras kuoli viime lauantaina 30-vuotiaana - ”Se teki vielä viimeisen työnsä iloisesti ja korvat pystyssä”

”Se teki vielä viimeisen työnsä iloisesti ja korvat pystyssä”, omistaja Tanja Lundsten kertoo liikuttuneena.

Iltapäivällä sen elintoiminnon alkoivat yllättäen hiipua ja lopulta eläinlääkärin oli annettava sille lopetuspiikki.

”Kipupiikki auttoi vain hetken, eikä muuta vaihtoehtoa ollut kuin päästää se pois.”

Uuras sai viimeisen lepopaikkansa omasta tarhastaan.

”Se kirjaimellisesti kosketti eläessään tuhansia ihmisiä ja tuhannet ihmiset pääsivät koskettamaan sitä. Nyt sitä on muisteltu itkulla ja naurulla, vaikka tämä on todella vaikea paikka minulle, on hyvä koittaa muistaa, kuinka paljon iloa se ehti tuoda. Yöllä minulla oli tosi paha olo ja silloin Uuras tuli jossain unen rajamailla luokseni ja sain vielä halata sitä, se lohdutti.”