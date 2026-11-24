Ohjelmaan haki kaikkiaan 16 raviurheilun parissa toimivaa henkilöä, Hippos-ATG tiedottaa. Uusi Talent-nelikko aloittaa ohjelmassa 1. tammikuuta 2027.

ATG Talent on Hippos ATG Oy:n ja Suomen Hippoksen koulutus- ja kehitysohjelma ravialan ammattilaisille. Sen tavoitteena on tukea osallistujien ammatillista kehittymistä, antaa konkreettisia työkaluja oman toiminnan ja yritystoiminnan kehittämiseen sekä auttaa rakentamaan pitkäkestoista uraa raviurheilun parissa. Ohjelmassa syvennytään muun muassa johtamiseen, markkinointiin, rahoitukseen, yritystoiminnan kehittämiseen ja yhteistyökumppanuuksiin.

Vuoden 2027 osallistujat valitsi nelihenkinen raati, johon kuuluivat ATG Talent -ohjelman organisaattori Viena Kauppi, Suomen Hippoksen kehitysjohtaja Minna Mäenpää, raviasiantuntija Juha-Matti Mäkelä sekä Suomen Hippoksen viestinnän asiantuntija Maisa Hyttinen.

”Saimme 16 hakemusta ja joukossa oli paljon hyviä, erilaisissa uravaiheissa olevia ravialan tekijöitä. Valitussa nelikossa yhdistyvät erilaiset taustat, vahva motivaatio ja ennen kaikkea selkeä halu mennä omalla uralla eteenpäin. Uskon, että tästä muodostuu hyvä ryhmä, jossa osallistujat voivat oppia paljon myös toisiltaan”, Viena Kauppi kertoo.