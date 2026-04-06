Toto75-sankari Fellaini Zetin kilpaura ohi, huutokaupasta uusi vahvistus Kajaaniin

Anne Turunen hankki viikonloppuna talliinsa uuden nimen Ruotsin huutokaupasta. Kadu Moseby on ehtinyt voittamaan kahdeksan kertaa.Tanskassa syntynyt Kadu Moseby on viisivuotias, ja juossut urallaan 33 kertaa totosijoin 8-2-1. Rahaa ruuna on ansainnut 170 000 kruunua, ja täyden matkan ennätys on 14,8a. Kaksi huutajaa oli kiinnostunut hevosesta, ja sen hinta nousi 70 000 kruunuun."Antti Laitinen toimi huutomiehenä. Muutaman kerran laitoin viestiä, että huuda vielä kerran", Anne Turunen nauraa. "Kadu Moseby on juossut Tanskassa hitaammilla radoilla, ja siellä palkinnotkin ovat Ruotsia selvästi pienemmät. Katsotaan sitten, kun saadaan hevonen Kajaaniin, että millainen tekijä se on. Paljon sille on tullut laukkoja, mutta kahdeksan voittoa kertoo siitä, että luokkaa löytyy."Suunnitelmissa on, että Kadu Moseby tulee Turusen ja hänen hevosenomistajansa Antti Kelan yhteisomistukseen.Turusella on Kajaanissa vajaat 10 ajohevosta. Niistä nimekkäin on Toto75-voittoonkin pystynyt Fellaini Zet. Sen kilpaura on kuitenkin ohitse."Pari viikkoa sitten laitettiin siltä kengät naulaan, eikä Fellaini Zet enää juokse koskaan kilpaa. Se viettää ainakin tämän kesän eläkepäiviä Kajaanissa, koska tyttö tykkää siitä niin paljon. Ilman sen lopettamistakin uusia hevosia on katsottu hetken aikaa, ja Kadu Moseby on mielenkiintoinen vahvistus talliin. Yritetään saada se Suomeen mahdollisimman nopeasti", Turunen päättää.