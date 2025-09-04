Uusi peliyhtiö nojaa ATG:n brändiin – "Ruotsissa vahva, arvostettu ja luotettu brändi, joka on jo monelle suomalaisellekin tuttu"

Suomen Hippoksen yhdessä ruotsalaisen peliyhtiö ATG:n kanssa muodostama yhtiö haastaa Veikkauksen heti, kun Suomessa otetaan käyttöön monilupajärjestelmä, eli viimeistään vuonna 2027.Tätä varten Hippos ja ATG ovat perustaneet yhteisen yrityksen. Nyt yhtiö tiedottaa, että uusi yritys ottaa käyttöönsä ATG:n brändin."ATG on Ruotsissa vahva, arvostettu ja luotettu brändi, joka on jo monelle suomalaisellekin tuttu. Haluamme rakentaa sen varaan, kun astumme Suomen rahapelimarkkinoille vuonna 2027", Hippos ATG Oy:n toimitusjohtaja Mikael Bäcke sanoo yhtiön tiedotteessa."Brändivalintaa tukevat myös merkittävät synergiaedut viestinnässä, materiaaleissa ja muotoilussa – ja samalla se on kustannustehokas ratkaisu. – Tavoitteenamme on olla peliyhtiö, joka hyödyttää sekä asiakkaita että suomalaista hevosurheilua. Peräti 60 prosenttia voitoistamme – hevospeleistä, urheiluvedonlyönnistä ja kasinosta – palautetaan suoraan kotimaiseen raviurheiluun."Suomen Hippoksen 50-prosenttisesti omistama Hippos ATG Oy käynnistää yhteistyössä keskusjärjestön kanssa ATG Talent -kehitysohjelman. Se on suunnattu suomalaisille raviurheilun ammattilaisille, joilta odotetaan pitkää ja menestyksekästä uraa. Ohjelmassa keskitytään liiketoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen.Osallistujat saavat asiantuntijoilta tietoa ja tukea muun muassa tiimien rakentamiseen, johtamiseen, hevosten hyvinvointiin, viestintään, mediavalmennukseen, fyysiseen harjoitteluun ja urheilupsykologiaan. Ohjelman ensimmäinen kierros toteutetaan vuonna 2026, ja osallistujat valitaan yhteistyössä Suomen Hippoksen kanssa loppuvuonna 2025.