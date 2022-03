Uusi tapahtuma käynnistää Kuninkuusravit – ”Toivottavasti se tulee oleman hevosalan esiinnousu”

Hybridinä toteuttava Hevosalan Areena käynnistää Kuninkuusravit Forssassa torstaina 28.7. aamupäivällä Ravintola Valtikassa Pilvenmäellä. Alustajiksi ovat lupautuneet muun muassa maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, hevostyttö Anna Perho, meppi Henna Virkkunen, Qvidjan isäntä Ilkka Herlin ja futuristi Perttu Pölönen. Muitakin puhujia on tulossa, vahvistuksia odotellaan huhtikuulla muutamilta valtakunnan politiikan ja kulttuuri- ja taidesektorin henkilöiltä.

”Jokainen kertoo oman tarinansa oman asiantuntijuutensa näkökulmasta. Monella alustajiksi pyydetyllä henkilöllä on yhteiskunnallinen sidos, näkyvyys ja tarkastelukulma. Tartuntapintaa laajemmin hevosalaan haetaan Areenassa lyhyiden inserttivideoiden kautta, jotka valottavat esimerkein ja kokemuksin hevosen merkitystä”, Pilvenmäen raviradan toiminnanjohtaja Elina Hirvonen kertoo.

”Tapahtuman tarkoituksena on nostaa esille hevonen ja tuoda eri kulmista esille sen pito- ja vetovoimaa. Kertoa, mitä hevonen meille merkitsee ja missä kaikessa se on mukana.

Hirvonen kertoo, että tapahtuman suunnittelu alkoi heti, kun Forssalle myönnettiin Kuninkuusravit.

”Aloimme miettiä, miten voisimme hyödyntää Kuninkuusravien saamaa mediahuomiota ja tehdä hevosalasta näkyvä, isommin kuin vain oman kuplan sisällä. Kuninkuusravit on iso asia, media on kiinnostunut siitä ja tarinoista tapahtuman ympärillä, mutta mietimme, mitä voisi olla lisää ja miten hevosala pääsisi kerrankin itse tuomaan itseään esiin uudesta ja näkyvästä kulmasta”, Hirvonen kertoo.

”Haluamme tehdä näkyväksi sen, mitä hevosala tuottaa ulkopuolelle yhteiskunnallisesti. Tuoda esiin elinkeinovaikutukset ja erityisesti sosiaaliset vaikutukset, joita ehkä on vähiten tutkittu: siis mitä hevosala antaa elämän sisältönä tai mitä vaikka lapsuudessa ollut harrastus merkitsee.”

Tapahtumalle toivotaan varovaisesti myös jatkoa, mutta aluksi keskitytään vain tämän vuoden tapahtumaan.

”Koska tapahtuma järjestetään nyt ensimmäistä kertaa, on vaikea sanoa, mikä jatkon malli on. Tämä on kuitenkin hevosalan yhteinen mahdollisuus ja yhteinen viesti. Keskustelu yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta voidaan viedä vaikka Inariin tai Helsingin keskustaan, vaikka asiat ovat erilaisia”, Hirvonen toteaa.

”Toivottavasti tapahtuma tulee oleman hevosalan esiinnousu kunkkariviikolla, kun kaikkien huomio keskittyy hevosiin ja kuninkuusraveihin.”

Hevosalan Areena on osa Kuninkuusraveja ja toteutetaan osana HevosHäme - kestävän hevosmatkailun maakunta -hanketta.