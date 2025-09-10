Uusi Teivo-pomo Jukka Heiskala on käytännön raviurheilija ja Kuukauden henkilö – Hevosurheilu on ilmestynyt

Pitkän linjan raviaktiivi ja järjestömies on ollut heinäkuusta alkaen Teivon raviratayhtiön puheenjohtaja. Viikonloppuna Teivo isännöi Kriteriumeja ja ensi vuonna Kuninkuusraveja.

Miten Jukka Heiskala kokee tulevat Kuninkuusravit? Entä Teivon tulevaisuuden? Mistä sai alkunsa kameran takaakin tutun Heiskalan kosketus raviurheiluun? Mitä hän kaipaa raveihin lisää?

Teivon Kriteriumin alla esittelyssä ovat kaikki Kriterium-finalistit molemmille roduille. Lisäksi lehti pureutuu karsintavoittaja Magnituden mahdollisuuksiin. Hannu-Pekka Korven tallista lämminveristen Kriteriumiin starttaa loistoasemista myös EL Narnia. Suomenhevosista Consta yllätti karsintavoitolla. Millä mielin finaaliin lähtee hevosen valmentaja Juuso Nyström?

Suomenhevosten ensimmäisen Kriteriumin voittaja 50 vuotta sitten oli Tytön-Toive. Miten Jukka ja Eeva Tammi muistelevat vuoden 1975 voittajatamman tarinaa ja sen valmennusta?

Saman perheen hevosihmisistä kertovassa Sukulinjat-sarjassa vuorossa ovat isä ja tytär, Tommi ja Silja Kylliäinen. Hiljattain viimeisestäkin valmennettavastaan luopunut isä kiertää ratoja ammattiohjastajana, hevosenhoidon taitava tytär opiskelee puolestaan lähihoitajaksi erikoisalanaan suun ja hampaiden terveys.

Suomen Hippoksen varustetyöryhmä arvioi säännöllisin väliajoin ravivarusteiden turvallisuutta. Taustalla on turvallisuuden lisäksi hevosten hyvinvointi. Varustetyöryhmän jäsenistä eläinlääkäri Susanna Mäki ja ravivalmentaja Cathy Johansson kertovat neuvonta-artikkelissa, mitä varusteita miettiessä kannattaa ottaa huomioon.

Piirtänyt pienestä saakka erilaisia taideteoksia piirtänyt Varpu Säteri tietää, millaista on piirtää muotokuva huippuravurista. Mallina on toiminut kotitalliin syntynyt Herra Heinämies, mutta usein myös muut otsikkohevoset. Paljon tunteja Säterin viikosta vie myös käytännön hevosharrastus.

