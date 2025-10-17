Kymi Grand Prix
Borups Victory on Kymi GP:n kaksinkertainen voittaja.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Uusi UET Elite Circuit -kausi alkaa marraskuussa, Kymi Grand Prix edelleen mukana huippusarjassa

UET julkaisi torstaina UET Elite Circuit 2026 -sarjan kilpailut ja päivämäärät.
Julkaistu
Loading content, please wait...
UET Elite Circuit
Kymi Grand Prix

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi