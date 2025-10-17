Uusi UET Elite Circuit -kausi alkaa marraskuussa, Kymi Grand Prix edelleen mukana huippusarjassa

Sarja pyörähtää käyntiin jo tämän vuoden puolella. Gran Premio delle Nazioni ajetaan marraskuun ensimmäisenä päivänä.Talvi mennään Ranskan kilpailuilla, Prix d’Amériquella aloitetaan sunnuntaina 25. tammikuuta. Ranskan jälkeen keväällä ajetaan kaksi osakilpailua Italiassa.Paralympiatravet Åbyssa lauantaina 9. toukokuuta aloittaa pohjoismaiset kilpailut. Elitloppet juostaan 31. toukokuuta. Oslo Grand Prixin ja Ulf Thoresen Grand Internationalin välissä ajetaan Prix René Balliere Vincennesissä.Jägersron Hugo Åbergs Memorialin ja Åbyn Åby Stora Prisin jälkeen on vuorossa Suomen ainoa UET Elite Circuit -osakilpailu. Kymi Grand Prix Kouvolassa ajetaan lauantaina 22. elokuuta.Syyskuussa juostaan vielä kaksi osakilpailua Campionato Europea Cesenassa ja Grand Prix de Wallonie Monsissa. Finaali ajetaan 11. lokakuuta Torinossa, jossa juostaan myös UET Grand Prix-finaali.Alexandre Abrivardin ajama Inexess Bleu voitti UET Elite Circuit 2025 -finaalin Solvallassa lokakuun toisena lauantaina. Daniel Redénin Don Fanucci Zet oli kakkonen ja Daniel Wäjerstenin Mellby Jinx kolmas.UET Elite Circuit 20261.11. Gran Premio delle Nazioni/Milano25.1. Prix d’Amérique/Vincennes8.2. Prix de France/Vincennes8.3. Grand Criterium de Vitesse/Cagnes-sur-Mer6.4. Gran Premio Costa Azzurra/Torino3.3. Gran Premio della Lotteria/Napoli9.5. Paralympiatravet/Åby31.5. Elitloppet/Solvalla14.6. Oslo Grand Prix/Bjerke21.6. Prix René Ballière/Vincennes5.7. Ulf Thoresen Grand International/Jarlsberg28.7. Hugo Åbergs Memorial/Jägersro15.8. Åby Stora Pris/Åby22.8. Kymi Grand Prix/Kouvola5.9. Campionato Europeo/Cesena19.9. Grand Prix de Wallonie/MonsFinaali11.10. UET Elite Circuit/TorinoUET Elite Circuit 2026.Dream Mine UET Grand Prixin sankari, Inexess Bleu UET Elite Circuitin paras