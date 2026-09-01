BWT Joker kauppojen myötä Kauhajoelle – "Kävin sitä Tapio Mäki-Tulokkaan tykönä ensin ajamassa"

BWT Joker voitti tuoreeltaan 14. elokuuta täyden matkan tuloksella 14,5a, mutta viime tiistaina sille tuli hylkäys pitkästä laukasta. Uusi valmentaja Tenho Grönstrand kertoo, että hevonen ostettiin Kauhajoelle maanantaina."Kävin sitä Tapio Mäki-Tulokkaan tykönä ensin ajamassa ja sitten tehtiin kaupat", Grönstrand kommentoi. "Hevosesta jäi hyvä ensivaikutelma. Harvoin on mahdollisuus ostaa hevonen, joka on kaksi viikkoa sitten voittanut hyvällä suorituksella. Olin etsinyt uutta hevosta jo hetken aikaa. BWT Joker oli mieluinen, ja se on kuukauden sisällä tulossa starttiin, jos kaikki menee hyvin. Usein olen uuden hevosen kanssa pitänyt taukoa, mutta tämä on heti starttikunnossa. Tuntuu, ettei se vielä ole kaikkia rahojaan juossut."Syksyn startit kertovat BWT Jokerista enemmän."Toivottavasti se lähtisi menemään yhtä hyvin kuin miten on tähän asti mennyt. BWT Joker on suorittanut hienosti. Se tuntuu olevan sekä vahva ja nopea. Eturivistä ruuna on ollut nopea lähtemään. Kurvijuoksussa on ollut aika ajoin hankaluuksia. Toivottavasti myös poikani Alvar (Grönstrand) innostuu vielä enemmän lajista”, Grönstrand päättää.