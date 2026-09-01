BWT Joker (8) on voittanut maamme pääradalla Vermossa.
BWT Joker (8) on voittanut maamme pääradalla Vermossa.Kuva: Pekka Salonen
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BWT Joker kauppojen myötä Kauhajoelle – "Kävin sitä Tapio Mäki-Tulokkaan tykönä ensin ajamassa"

Urallaan 36 kertaa kilpaillut ja peräti 14 kertaa voittanut BWT Joker on siirtynyt Tenho Grönstrandin valmennukseen Kauhajoelle.
Julkaistu
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BWT Joker
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