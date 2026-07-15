Uutta tietoa Teemu Keskitalon potkuista – tämäkö oli syy?

Etelä-Saimaa-lehti uutisoi 1.7. Lappeenrannan Ravirata Oy:n yhtiökokouksen antaneen yhtiön entiselle hallitukselle pitkän pohdinnan jälkeen vastuuvapauden, mutta velvoittaneen uuden hallituksen selvittämään edellisen hallituksen jäsenten palkkiokäytäntöjä. Uuden hallituksen puheenjohtaja Juha Härkönen vahvistaa asian..”Hallituksen ja omistajien toive on mennä eteenpäin, kun nyt saatu rauha ja tekemisen meininki takaisin. Ei haluttu keikuttaa laivaa, panostetaan jo täysillä Kuninkuusraveihin. Kyse ei ollut kuitenkaan useista kymmenistä tuhansista euroista”, hän perustelee vastuuvapauden myöntämistä Hevosurheilulle..Etelä-Saimaa kirjoitti yhdelle hallituksen jäsenelle maksetun provision päälle kuukausipalkkaa ja joillekin jäsenille erillisiä palkkioita tuleviin Kuninkuusraveihin ja Villinmiehen Tammakilpaan liittyvästä konsultoinnista..”Minä en ainakaan sellaisessa kokouksessa ollut, jossa tällaisesta olisi päätetty, enkä tällaista tietoa ole löytänyt kokousten pöytäkirjoistakaan. Kuulin asiasta vasta myöhemmin Teemu Keskitalolta. Minun tiedossani oli vain kumppanuusmyynnistä hallituksen jäsenille luvattu pieni provisio”, entiseenkin hallitukseen kuulunut Härkönen ihmettelee..”Nyt täytyy olla yhteydessä niihin ihmisiin, joilla nimenkirjoitusoikeus oli ja kysyä, milloin palkoista ja palkkioista oli päätetty muuta. Toivotaan, että saadaan jotain takaisin, jos valtuudet on ylitetty.”.Etelä-Saimaa kirjoitti ”yleisenä käsityksenä”, että entisen hallituksen ydinpiiri junaili toimitusjohtaja Keskitalon erottamisen, koska tämä kritisoi eikä halunnut jatkaa edellä mainittua kuukausipalkkaista sopimusta. Härkönen on samoilla linjoilla..”En ole keksinyt muutakaan syytä, kun seinät meinaa loppua palkintodiplomeilta kesken”, hän sanoo..UutistaustaLappeenrannan Ravirata Oy:n hallitus erotti 12.2.2026 toimitusjohtajansa Teemu Keskitalon. Syitä ei julkisuuteen kerrottu.Ylimääräinen yhtiökokous erotti 2.3.2026 ratayhtiön hallituksen ja nimitti sille uuden hallituksen.Uusi hallitus nimitti 12.3.2026 yksimielisellä päätöksellä Teemu Keskitalon uudestaan toimitusjohtajaksi.