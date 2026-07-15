Lappeenrannan ravirata kyltti
Lappeenrannan ravirata valmistautuu jo ensi vuoden Kuninkuusraveihin. ”Kaupunki ja kaupungin markkinointi ovat täysillä tukena, ja yhteistyökumppaneitakin on jo mukavasti”, Juha Härkönen myhäilee.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Uutta tietoa Teemu Keskitalon potkuista – tämäkö oli syy?

Astuiko toimitusjohtaja väärille varpaille hallituksen jäsenten etuja kritisoidessaan?
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Teemu Keskitalo
Lappeen ravit
Lappeenrannan Ravirata Oy
Juha Härkönen
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