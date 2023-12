Uutta verta Pohjanmaan Ravin hallitukseen – myös puheenjohtaja vaihtui

Katri Helminen on toiminut Ylivieskassa eläinlääkärinä vuodesta 1987 ja radan raveissa kilpailueläinlääkärinä vuodesta 1986 lähtien, mutta Pohjanmaan Ravin hallitukseen hän tuli nyt ensimmäistä kertaa. Aiemmin hän on hoitanut radan tiedottajan tehtäviä.

”Hyvillä mielin otin tehtävän vastaan. Alkuun kun valtionavustukset ja toimintatuet tulivat, oli hämmennystä ja epäselvyyttä, mutta nyt niihin on totuttu. Lisenssimarkkina tuo tietysti lisää uudistuksia”, Katri Helminen tiedostaa.

”Kilpailupäivien määrä väheni meillä ensi vuodeksi kahdella, mutta palkintoja maksetaan yhdeksänä päivänä yhteensä lähes 400 000 euroa. Vaikka kaikki on kallista ja pessimismiä on ilmassa, se on kuitenkin hyvä raha. Kunhan maailmantilanne helpottaa, hevonen houkuttaa ja koukuttaa. Vanhoja harrastajia pyörii lajin parissa hyvin, ja uusiakin on tullut.”

Uutta väkeä valittiin myös hallitukseen. Kaikkien neljän erovuoroisen tilalle valittiin uudet, ensikertalaiset jäsenet.

”Lepistön Sami on ollut joskus radalla töissä, Mirva Mustasaari työskentelee raveissa varikolla. Korkia-ahon Jussilla on markkinointiosaamista, ja Mikko Korkeakoski tuo hallitukseen ulkopuolista näkemystä. Hän on Ylivieskan kaupunginvaltuustossa ja monella saralla poliittisesti aktiivinen. Meillä on hallituksessa monipuolista osaamista”, Helminen summaa.

Vanhoina jäseninä kaksivuotiskautensa toisen vuoden aloittavat Pekka Honkanen, Timo Lahti, Kari Niemelä ja Mari Nybacka. Pekka Honkanen on radan ainoa palkattu työntekijä ja hoitaa yhdistettyä ratamestarin ja kilpailusihteerin tehtävää. Toiminnanjohtajaa radalla ei ole, ja tuskin on tulossakaan.

”En voi tietysti puhua koko hallituksen puolesta, mutta itse ajattelen niin, että toiminnanjohtajan palkkaaminen yhdeksää kilpailupäivää varten ei taida olla perusteltua. Varsinkaan, kuin meillä on hyvä porukka hallituksessa ja talkoohenki muutenkin voimissaan”, Helminen perustelee.