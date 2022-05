Väärää kaistaa vastaan tullut traktori säikäytti - päivä päättyi kuitenkin juhlatunnelmiin

Leonore Crown laittoi kirivaihteen päälle päätöspuolikkaan alussa. Se leiskautti toisesta parista ulkoa keulille ja polki loppua ylivoimaisesti parhaiten. Voittoaika 16,0a/2100 metriä on tamman uusi ennätys.

”Saavuimme myöhässä ravipaikalle, koska alkumatkalla traktori oli tullut meitä kylätiellä väärää kaistaa pitkin vastaan”, valmentaja Jouni Kivelä kertoi. ”Onneksi yhteenajoa ei ihan tapahtunut, mutta sen verran säikähdettiin, että piti vetää jonkin aikaa henkeä.”

”Ohjastaja (Jarmo Saarela) moitti hevosta ajamansa lämmityksen jälkeen, joten tein vielä joitakin varustemuutoksia. Itse startissa se olikin sitten hyvä, kun tuli tosi rehdisti perille saakka.”

”Tamma petrasi huomattavasti edellisestä kilpailustaan, jossa se painoi sisälle päin. Nyt sitä ongelmaa ei enää ollut.”

Rakennusmestarina teollisuuden kunnossapidossa toimivalla Jouni Kivelällä on tallissaan neljä hevosta ja yksi keväällinen orivarsa. Kyseisen varsan emä on 12,6-aikainen Celebration Song, joka menestyi Kivelän itsensä valmentamana erinomaisesti.

Muissa Toto5-kohdelähdöissä juhlivat Petra Kivimaan valmentama Shape Of You, Heli Mäntylän Wallesmanni, Risto Pirttimaan Lystilän Lento sekä Jouko Paavolan valmentama Feeling Dream. Varsinkin viimeksi mainitun esitys sykähdytti, kun se ravasi täyden matkan tasaista 1.14-vauhtia läpi.

Ravien alussa ajettiin kaksi Ilkka-Pohjalainen-ajon 4-vuotiaiden lämminveristen karsintalähtöä. Ensimmäisen vei nimiinsä Way To Gon pikkusisko Let Her Go, joka lopetti keulasta 12,0-vauhtia. Antti Teivainen ohjasti Kristian Lellan valmennettavaa.

Toisessa karsinnassa Jari Kinnusen Shackihills Twister oli odotetun ylivoimainen. Se lasketteli päätöspuolikkaan kuin puolihuolimattomasti 11,0-kyytiä.

Molempien karsintalähtöjen neljä parasta pääsi finaaliin, joka kisataan torstaina 2.6. tasoitusajona siten että 4-vuotiaat starttaavat paalulta ja 5-vuotiaat 20 metriä taaempaa. Ainoastaan kuusi viisivuotiaista ilmoitettiin karsintamittelöihin, joten ne lunastivat loppukilpailupaikan ilman karsintaa. Finaalin ensimmäinen palkinto on muhkeat 8 000 euroa.

