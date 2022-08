Välähdyksen pikkuveli jyräsi fysiikallaan - ”Pieni oriinmöllikkä, nousee sarjoissaan”

Jussi Suomisen valmentama ja Jarmo Saarelan ohjastama 9-vuotias Ysikymppi esitteli voimiaan Toto5-kierroksella Kouvolassa. Alun haparoinnin myötä se jäi hännille kauas kärjestä, mutta ei antanut periksi, vaan polki varmasti eteenpäin. Loppusuoralla se oli jo kärjen tuntumassa ja vyöryi voimalla ohi kärkikaksikon. Komeasti uurasti myös Rivaltti, joka johtavan rinnalta vastasi vielä ulkoa jyränneelle voittajalle.

Ysikymppi on Välähdyksen pikkuveli samasta emästä Kuusysistä. Voitto oli sille jo kauden viides, kaikki ovat tulleet sen siirryttyä Suomisen talliin keväällä.

”Ysikympillä on vähän rahaa kykyihin nähden ja vähän startteja. Jaksoa on aina ollut, ja nyt se on ruvennut ottamaan vauhtia. Tänään teki vahvan juoksun, joutui kiertämäänkin”, Suominen kommentoi voittajahaastattelussa. ”Se on pieni oriinmöllikkä, ja jos tuota vauhtia kehittyy, nousee kyllä sarjoissaan.”

Illan yllätyksestä vastasi päätöskohteessa Markku Elvingin valmentama ja ohjastama Mickey The Artist. Voitto oli sille jo kolmas kauden kuudesta startista.

