Vaaratilanne Kangasniemen jääraveissa – ”Säikähdyksellä selvittiin”

Kangasniemen jääraveissa sunnuntaina sattui ikävä haaveri, kun Ville Mikkasen ohjastama Backeblixten säikähti jotain yleisössä ja loikkasi odottamatta sivulle. Kärryt liirasivat loskassa, jolloin Mikkanen putosi ja jäi pahannäköisesti jalastaan kiinni. Hän raahautui kymmeniä metrejä säikähtäneenä pukitelleen hevosen perässä, ennen kuin lopulta jäi matkalle.



Backeblixten teki kumolleen kaatuneiden kärryjen kanssa kaarroksen rannassa ja potki niitä hädissään, ennen kuin suopui kiinni otettavaksi.



“Tämä on kilpauraansa vasta aloitteleva, vähän hupsu viisivuotias”, valmentaja Susanna Purojärvi harmitteli.

“Ehdin jo ajatella, että se ottaa tilanteen (jääravit) tosi lunkisti. Tällainen voi kuitenkin tapahtumana olla paljon jännittävämpi hevoselle kuin isommat ravit. Tiistain harjoitusraveissa Mikkelissä Pakke toimi oikein hienosti, joten ei yhtään osattu odottaa tällaista.”

Rataa Purojärvi ei moittinut.

“Kelihän on kaikille sama. Onneksi Pakke ei sentään juossut keskustaan autojen sekaan.”



Mikkanen käveli radalta omin jaloin ja kävi tarkastuttamassa osumaa saaneen hauiksen hoitohenkilöstöllä. Backeblixten selvisi vähällä.

“Aisa hankasi sisäreittä, ja yksi pieni hokinpolkema tuli jalkaan, mutta aineksia olisi kyllä ollut pahempaan. Säikähdyksellä selvittiin”, kilpailueläinlääkäri Jukka-Pekka Närhinen kuittasi.

“Siihen nähden, kuinka liukasta on, tapahtuma meni kokonaisuudessaan hyvin. Jääraveissa on aina omat jännitysmomenttinsa. Kallistuksien puuttuminen kaarteista on tietysti se ilmeinen, mutta kaarteisiin yleensä tullaankin täällä hiljempaa kuin tavan radalla. Toinen on sitten se, että on paljon ensikertalaisia.”

Nyyti Vallenius Talvio