Kesällä tulee kuluneeksi 10 vuotta Vaasan raveista – nostalgiaravit ajetaan Seinäjoella heinäkuussa

Vaasan muistorikkaan raviradan tarina päättyi vuosikymmen sitten, kun viimeiset ravit ajettiin 24.7.2016.

"Kymmenen vuotta on kulunut, on aika muistella Vaasan raveja", Jyri Saranpää kertoo Seinäjoen raviradan tiedotteessa. "Seinäjoen Ravikeskuksessa järjestetään yhdessä Vaasan radan vaikutusalueella toimivien yhteystyökumppaneiden kanssa 'Vaasan ravit' tiistaina 21.7., lähes päivälleen kymmenen vuoden tauon jälkeen. Ravi-iltana tullaan ajamaan nippu mailin ryhmälähtöjä avoimine sprintterilähtöineen Mämmikourien Mestaruusajoa unohtamatta."

"Vaasan Nostalgiaravit ovat vielä suunnitteluvaiheessa kaikkine yksityiskohtineen, joten Vaasan raveille omaleimaisia ajatuksia, ideoita ja apuja ravi-illan sisältöön ja kumppanuuksiin otetaan vastaan."