Ihan joulukuusena? Ravihevosella on aina startissa suitset, joissa on kuolaimet ja ohjat, sekä silat, joissa on oltava rintaremmi, häntäremmi sekä kärryihin kiinnitettävä varmuusremmi. Muita varusteita käytetään tarpeen mukaan. Piirros: Leena Alerini

Uutiset Varusteissa vähemmän on usein enemmän – "Varusteella ei pidä korjata puutetta valmentajan osaamisessa" Varusteet. Mitä, missä, milloin ja miksi?