Vahvistuksia Kuninkuusravien viestintään ja markkinointiin

Veera Auvinen vastaa roolissaan erityisesti sisältöjen suunnittelusta ja tuotannosta sekä Kuninkuusravien kanavien päivittäisestä ylläpidosta. Työn keskiössä on kiinnostavan ja ajankohtaisen sisällön rakentaminen eri kohderyhmille sekä tapahtuman näkyvyyden vahvistaminen monikanavaisesti.Auvinen on liikuntatieteiden maisteri ja sisällöntuotannon sekä markkinointiviestinnän osaaja, jolla on kokemusta urheilun parissa tehtävästä viestinnästä, kampanjoista ja tapahtumasisällöistä."On hienoa päästä mukaan rakentamaan näin merkittävän tapahtuman viestintää ja markkinointia. Kuninkuusravit on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät perinteet, urheilu ja elämykset. Odotan innolla, että pääsen kehittämään sisältöjä ja tuomaan tapahtumaa entistä lähemmäs yleisöä", Auvinen kertoo.Kuninkuusravien viestinnän ja markkinoinnin kokonaisuudesta vastaa Kavionjäljen markkinointi- ja tapahtumapäällikkö Emma Willman. Tiimi työskentelee tiiviisti yhdessä varmistaakseen, että tapahtuma näkyy ja kuuluu valtakunnallisesti eri kanavissa."Veera tuo tiimiin erinomaista osaamista sisällöntuotannosta ja digitaalisesta viestinnästä. Hänellä on vahva ymmärrys urheilutapahtumien viestinnästä sekä kyky tuottaa sisältöjä, jotka puhuttelevat eri kohderyhmiä. Veeran energinen ja idearikas työote sopii erinomaisesti Kuninkuusravien kaltaiseen suurtapahtumaan", Willman toteaa.Kuninkuusravit ajetaan tänä vuonna Teivossa 31.7.–2.8.