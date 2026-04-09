Väinö-Kalle Korhonen palasi Suomeen ja aloitti Teemu Okkolinilla

Vuodenvaihteessa Johan Untersteinerille töihin suunnanneelle Väinö-Kalle Korhoselle jäi kaksi kuukautta kestäneestä Ruotsin-matkasta positiivisia ajatuksia. Viime viikolla Tototv:ssä näytetyssä insertissä hän kertoi palanneensa Suomeen ja aloittaneensa työt Teemu Okkolinin ravitallilla Orimattilassa..”Olin vielä Ruotsissa, kun vaihtelin kuulumisia Oona Halmeen (Okkolinin tytär) kanssa. Pohdin seuraavaa ratkaisuani elämässä ja Oona sitten ehdotti, että heillä voisi olla minulle juuri sopiva työpaikka”, Korhonen aloittaa..”Ruotsissa tavoitteena oli työskennellä sen verran ahkerasti, että tarvittaessa ottaisivat minut vielä joskus tulevaisuudessakin töihin. Pyysivät he minua jäämään, mutta halu Suomeen kesäksi tulosta vei voiton.”.Korhosella on ennestään työkokemusta Teuvo Nikulaisen tallilta, joten suomenhevosten kanssa työskentely ei ole hänelle aivan vierasta. Vielä viime vuonna Korhonen työskenteli Timo Hulkkosen tallilla Leppävirralla..”Teemun kanssa olen sopinut, että saan iltapäivisin vapaasti lähteä raveihin ohjastuspuuhiin. Orimattila on sijaintina hyvä, kun ratoja on paljon lähellä. Helppo kulkea raveissa”, Korhonen kokee..Ohjastajana Korhosella on tänä vuonna vasta kolmetoista starttia. Seuraavan kerran hän kilpailee sunnuntaina Forssassa..”Kuukauden vasta olen taas Suomessa ollut. Ihan kivasti ohjastuspuoli on taas lähtenyt käyntiin. Idän raveja tarkoitus on kiertää entiseen malliin.”