Vaivoista kärsinyt Oulu Express -voittaja lopetettiin – ”Suurinta rakkautta, että osaa viheltää pelin poikki”

Kovasukuinen I.P. Legenda aloitti kilpailemisen nelivuotiaana vuonna 2013. Alku sujui lupaavasti, kun heti avauskaudellaan se voitti Oulu Expressin ja sijoittui kriteriumissa viidenneksi.

Seuraavana vuonna kehityskäyrä osoitti edelleen ylöspäin. Arvokkain onnistuminen tuli Koivikon Kallen voittamassa derbyfinaalissa, kun I.P. Legenda palkittiin kakkossijastaan 12 500 eurolla. Oriin taakse jäivät muun muassa melkoisiin mainetekoihin myöhemmällä urallaan yltäneet Josveis ja Costello.

Kilpaura päättyi kuitenkin lopullisesti jo vuonna 2017. Silloin hevonen jäi pois Vermon kilpailusta, ja lopulta magneettikuvien avulla vaiva paikannettiin vuohisluuhun. Sama vaiva palasi jälleen, joten oriin omistaneet Veli Punkari ja Päivi Sirviö päättivät lopettaa sen.

”Sillä oli ollut paljon murheita jo ennen kuin vaiva löydettiin vuonna 2017. Vika oli ollut sillä nuoresta saakka”, Sirviö muistelee.

”Se on varmaan vaivannut sitä jonkin verran aina. I.P. Legenda on antanut jo niin paljon raviurheilulle, että ei olisi ollut oikein antaa sen elää kipujen kanssa. Se oli kiva poika.”

I.P. Legenda kilpaili uransa aikana Raineri Puikkosen valmennuksessa. Sirviölle se meni alun perin kuntoutukseen etujalan hankosidevamman vuoksi, mutta lopulta hän päätyi omistamaan hevosen yhdessä Punkarin kanssa. Sirviö myös valmensi hevosta, kun toiveet kilparadoille paluusta vielä elivät. Haaveet kuitenkin karisivat pian.

Vaikka paluuaikeet olivat haudattu jo vuosia sitten, oli päätös I.P. Legendasta luopumisesta omistajille vaikea mutta selvä.

”Se on ollut minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä hevonen. ’Vellun’ kanssa juteltiin lopettamispäätöksestä ja tulimme siihen lopputulokseen, että ei ole hevosta kohtaan oikein, ei viitsi kaveria kiusata. Meidän tehtävämme on kuitenkin aina päättää hevosen puolesta. Se on mielestäni suurinta rakkautta, että osaa viheltää pelin poikki, kun on sen aika.”

I.P. Legenda toimi viime vuosina myös siitosoriina. Seitsemästä jälkeläisestä yksikään ei ole vielä kilpaillut, mutta vanhin kääntyikin vuodenvaihteessa vasta 4-vuotiaaksi.

”Mitä olen nähnyt ja kuullut, tosi paljon ovat omistajat tykänneet, tosi hienon näköisiä varsoja. Varmasti sieltä jonkinlaisia juoksijoita tulee, jos vain terveyttä riittää.”