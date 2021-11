Vakavat terveysmurheet vaihtuivat voittoputkeen – ”Yli odotusten tämä on mennyt”

Tiistain T5-kierros ravattiin Teivossa. Illan pääpelissä kovimmat peliprosentit oli kerännyt uransa kuudesta ensimmäisestä startista neljä voittanut Steefani. Nelivuotiaan ruunan peliosuus oli vajaat 77. Turhaan pelaajat eivät kuitenkaan ladanneet suuria odotuksia hevosta kohtaan, sillä suoritus oli kerrassaan mainio.

T5-pelin toisen kohteena toimineen Nuorten sarjan kiihdytyksessä keulapaikan nappasi Mauskeri, joka kuitenkin sortui laukalle ensimmäisessä kurvissa, joten johtopaikalle eteni Petteri Salosen ohjastama Impperial.

40 metrin pakilta startannut Steefani lähestyi kärkeä tasaisesti ja otti paikan johtavan rinnalta ensimmäisellä takasuoralla. Henri Bollström ei kiirehtinyt keulaan, mutta huolehti siitä, että keulahevonen ei saanut tiputtaa vauhtiaan tuntuvasti. Viimeisellä takasuoralla hän kiristi tahtia toden teolla.

Viimeiseen kurviin kaarruttaessa, oli Steefani hankkinut jo johtopaikan itselleen. Se ei suinkaan jäänyt odottelemaan muita, vaan tihensi askeltaan entisestään. Teemu Okkolinin valmentama Kukkarosuon Oona kiritti Bollströmin ajokkia hyvin, mutta ei mahtanut voittajalle mitään. Steefanin voittoaika oli 35,6ke.

”Tämä on vähän lapsellinen, että on helpompi ajaa rinnalta. Keulassa sillä voi tulla omia ajatuksia, jos ei kukaan ole rinnalla”, Bollström perusteli voittajahaastattelussa tyytymistään paikkaan toisella ilman vetoapua.

”Hevonenkin oli aika paineissaan, kun päästiin keulaan. Yritin vain pitää pakkaa kasassa.”

Steefanilla pelkkiä voittoja ajanut Bollström kehui hevosen petranneen syksyn aikana koko ajan.

”Tämä on tosi nopea ja ravivarma hevonen. Kun tästä pikkaisen vahvistuu, pärjää ensi vuonna varmaan jossain isommissakin kinkereissä.”

Myös puhelimitse tavoitettu Teuvo Kivivuori innostui kehumaan valmennettavansa esitystä. Hän iloitsi hevosen päässeen tällä kertaa varsin helpolla.

”Se on parantanut aikojaan aika paljon. Steefani on mennyt pitkin harppauksin eteenpäin”, valmentaja komppasi kuskin mietteitä. ”Oikein mukavalta tuntuu, kun on tehty paljon töitä.”

Töitä todella on tehty. sillä puolitoistavuotiaana Steefanin terveystilanne oli kaikkea muuta kuin hyvä. Sen jälkeen on kuljettu pitkä tie pisteeseen, jossa ruuna ravaa neljännen peräkkäisen voittonsa.

”Tälle tuli kasvuhäiriö, meni etujalat koukkuun”, Kivivuori muistelee. ”Näytti jo, että se joudutaan lopettamaan, mutta kolme ja puoli kuukautta se vietti karsinnassa, ja sitkeällä hoidolla se saatiin paranemaan.”

Valmentajan mukaan Steefani ei vielä keväälläkään oikein ymmärtänyt juoksemisen päälle, mutta kesällä pyörä alkoi pyöriä. Terveysmurheiden jälkeen Kivivuori oli jutellut tyttärensä kanssa, että jos hevonen selviää koelähtöön jonain päivänä, on se kakkukahvien paikka. Koelähtöä ei kuitenkaan tarvittu, kun Steefani pinkoi syyskuussa paikallisraveissa 2060 metrin aikaan 43,2, jonka myötä kilpailuoikeus irtosi.

Kun ura on alkanut näin hienosti, ovat tavoitteetkin nousseet. Tällä hetkellä tähtäin on asetettu ensi vuoteen, sillä Steefani vetäytyy tiistain kisan jälkeen talvitauolle.

”Ainahan ne odotukset kasvavat. ’Metu’ (Bollström) ainakin sanoi, että tällä on hyvä ajaa vaikka Ruunaruhtinaassa, kun tämä kestää kilpailla kahtena päivänä peräkkäin”, Kivivuori nauraa. ”Yli odotusten tämä on mennyt.”

Raitalalle hattutemppu

T5-pelin avauskohteessa nähtiin varsin maltillista kilvanajoa. Santtu Raitala leiskautti Kimmo Aholan valmentamalla Redemptionilla keulapaikalle, jonka jälkeen mentiin melkoista hölkkää. Rauhallisen matkavauhdin jälkeen ruuna irrotti varmaan voittoon.

Täysosuma oli Redemptionille jo kauden 14. Se on lämminveristen tämän vuoden voittotilastossa toisena. Zumumanilla on yhtä monta ykköstä, mutta Redemptionilla on yksi kakkossija enemmän. Piikkipaikkaa pitää 15 voitollaan Unique Creation.

Raitala hääri ajokkinsa kanssa keulapaikalla myös kolmannessa kohteessa. Tällä kertaa pihtiputaalaiskuski ei kuitenkaan päässyt sinne heti, mutta johtopaikka irtosi ensimmäisellä takasuoralla. Pian rinnalle ilmestyi toinen punanuttuinen kuski, kun Jari Kinnunen kierrätti Jakob K.Bokon johtavan kupeelle. Kärkikaksikko erkani lopussa muusta porukasta, mutta kaksintaiston käänsi edukseen loistavalla esityksellä ensimmäisen voittonsa Suomessa ottanut Jakob K.Boko.

Raitala palasi voittajakehään heti seuraavassa kohteessa. Voittoisa ajokki oli Hanna Pasasen valmentama Rowhill’s Killer, joka jyräsi neljännestä ulkoa 800 metrin kirinsä väkevästi maaliin saakka.

Raitalalle tiistain ravit toivat kolme voittoa, sillä ennen T5-kohteita ajetussa Baby-Kriteriumissa hän ajoi Timo Korvenheimon treenaaman Phantom Operan 5000 euron arvoiseen täysosumaan.

Marraskuun kääntyessä joulukuuksi, saatiin teemaan sopivasti viimeisessäkin T5-kohteessa punapukuinen voittaja. Tällä kertaa ykköseksi narutteli Tapio Perttunen valmentamallaan Pegasos Evolla.