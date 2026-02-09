Pauli Raivio on menestynyt suomenhevosmies.
Pauli Raivio on menestynyt suomenhevosmies.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Vale-Elli vaihtoi valmentajaa Pauli Raivion sairausloman ajaksi – "En halua kuormittaa itseäni liikaa"

Raivio kertoo toipumisensa startanneen hyvin.
Julkaistu
Pauli Raivio
Vale-Elli

