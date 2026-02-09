Vale-Elli vaihtoi valmentajaa Pauli Raivion sairausloman ajaksi – "En halua kuormittaa itseäni liikaa"

Hankasalmella talliaan pitävä Pauli Raivio joutui tammikuun lopussa sairauslomalle lievän aivoverenvuodon seurauksena. Toipumisen Raivio kertoo alkaneen onnistuneesti.”Vointi korjautuu päivä päivältä”, hän toteaa.Sairausloman ajaksi Raivio kuitenkin joutui siirtämään tallinsa hevosia vieraaseen valmennukseen. 7-vuotiaaksi kääntyneen ikäluokkatähti Vale-Ellin Raivio paljastaa siirtyneen Kangasniemelle Mika Rautiaiselle.”Vioriina meni Mikko S Laitiselle ja Matteus Kevätön Susanna Purojärvelle. Heti kun vointi rupeaa vain siltä tuntumaan aion ottaa Vale-Ellin takaisin kotiin, mutta muut saavat olla ehkä pidempäänkin uusissa paikoissa. En halua kuormittaa itseäni liikaa. Kotona meillä on nyt vain minun ja lapsenlapseni omistama Toivonen sekä 3-vuotias Villisisu”, Raivio taustoittaa.Vasemman jalan ja käden liikerataongelmien vuoksi ensiksi Hankasalmen terveyskeskukseen hakeutunut Raivio operoitiin pari viikkoa sitten Kuopiossa. Aivoissa ollut pinnallinen verenvuoto saatiin tyrehtymään onnistuneesti, mutta koko tapahtumasarja luonnollisesti säikäytti kokenutta hevosmiestä.”Tulee itsellekin kaikenlaisia ajatuksia mieleen, kun sairaalassa näin henkilöitä, joille oli käynyt vastaavassa tilanteessa pahemmin. Täytyy kuitenkin sanoa, että Jyväskylässä tehdyn varjoainekuvauksen jälkeen oikeasti oli aika synkkiä ajatuksia mielessä, kun kuulin aivoissa olevasta verenvuodosta ja ambulanssikyydillä lähdin Kuopioon leikattavaksi”, Raivio kertoo.Raivio on saanut ystäviltään ja tuttaviltaan huomattavan määrän tsemppausviestejä, joiden hän kertoo lämmittäneen mieltä suuresti.”Kiitoksia kaikille hevosihmisille kannustuksesta. Se on tuntunut hyvälle. Muutenkin oli tarkoitus pienentää ensi talveksi toimintaa kolmeen-neljään hevoseen. Raviradoilta olen elämäni aikana jo saanut niin paljon mukavia hetkiä, ettei minulla enää edes ole sinne samanlainen polte kuin joskus takavuosina”, Raivio päättää.Raivion saamasta aivoverenvuodosta uutisoi ensimmäisenä MT Hevoset.