Pauli Raivion tähti Vale-Elli on ollut yli vuoden poissa radoilta – "Hinku radoille olisi ollut kova"

Kuusivuotiaaksi varttunut Vale-Elli on kilpaillut edellisen kerran suomenhevosten Derbyssä 24. elokuuta 2024, jossa se sijoittui kolmanneksi Paavolan Hurmoksen ja Metsärinteen Pommin jälkeen.Sen jälkeen hevosella on ollut isompaa ja pienempää murhetta.“Nyt oli tarkoitus alkaa ajamaan melko nopeasti astutuskauden jälkeen kilpaa, mutta ikäviä vastoinkäymisiä on ollut matkassa. Hevosella kävi 39 tammaa, ja astuttaessa etupolvista hankaantui nahka irti. Se tulehtui pahimmoilleen niin, että siinä meni oma aikansa parantua, kun tulehdusalue keräsi nestettä”, valmentaja Pauli Raivio taustoittaa..Juuri kun alkoi näyttämään paremmalta, niin koko talli joutui ottamaan aikalisän.“Kun siitä astutusmurheesta päästiin, niin joku ihmeellinen virus iski tallin hevosiin. Vale-Elli oli sekin kaksi viikkoa kuumeessa. Hinku radoille olisi ollut kova. Harmittaa, kun vielä syksyn kelitkin ovat olleet pääasiassa kuivia ja aurinkoisia. On kuitenkin vastustanut ihan riittävästi. Muutenkaan tuon sarjan hevoselle ei ole ihan helppoa palata tositoimiin. Onneksi vihdoin vaikuttaa siltä, että aletaan vaikeuksien suhteen olemaan puhtaalla pöydällä.”Neli- ja viisivuotiskaudella Vale-Elli oli ikäluokkansa tähti. Se on ehtinyt kilpailla 21 kertaa totosijoin 16-4-1, eli kertaakaan ori ei ole jäänyt ulos totosta. Rahaa hevonen on ansainnut 187 000 euroa.Raivio antaa hevosen itse päättää, missä vaiheessa paluu radoille voisi olla ajankohtainen. Valmentaja ei ole tehnyt mitään päätöksiä lähiviikoista tai kuukausista. .“Itsellä on ollut vuoden aikana selän kanssa ongelmia, mutta nyt on voinut hetken aikaa sanoa, että miehen tilanne taitaa olla parempi kuin hevosten. Vale-Ellin kanssa ei ole mitään pakkomiellettä tulla tälle vuodelle radoille, mutta katsotaan sen tilannetta rauhassa. Paljon riippuu siitäkin, millaisiksi kelit menevät. Syksyn rapakot jos iskevät pahimmoilleen, niin sitten katsotaan ensi vuonna.”Raivio on pitänyt hevosmääränsä viime vuosina entistä maltillisena, ja talveen lähdetään viiden hevosen voimin. Oman kaksivuotiaansa hän myi hiljattain, mutta kaipuu ikäluokkalähtöihin kytee edelleen.“Elämän varrella on ollut hyviä hevosia, mutta on vastustanutkin. Kovin palo on on mennyt ohi, mutta olisihan se hienoa, jos vielä kerran pääsisi ikäluokkahevosen kanssa jalustalle. Ne ovat kuitenkin sellaisia hetkiä, jotka tuovat piristysruiskeen tähän hommaan. Pienelle tallille tuli kesällä kaksi miljoonaa euroa täyteen, mitä voi jonkinlaisena saavutuksena pitää. Se on pienelle tallille kova juttu”, Raivio myöntää.Keskiviikkona valmentajalla on pitkästä aikaa kahdella hevosella ravipäivä, kun Hankasalmelta lähdetään maan pääradalle Vermoon.“Matteus Kevätön kohtaa muutaman niin kovan, että niille on vaikea riittää. Rahasija jos saadaan, pitää olla tyytyväinen. En välttämättä olisi noin pitkälle reissulle lähtenyt, mutta sarjoja on heikosti ja kahdella hevosella se on kuitenkin kulujen kannalta vähän järkevämpää. Vioriina on lahjakas hevonen, mutta sillä on ollut ongelmia jalkojen kanssa kolmevuotiskaudesta alkaen. Jos paikat nyt lähtisivät luutumaan, hevonen pystyisi lahjojensa puolesta näyttämään osaamistaan”, Raivio päättää..Raivio pähkäilee vielä Vale-Ellin paluun ajankohtaa – ”On se ainakin vankistunut talven aikana”