Vale-Elli oli neli- ja viisivuotiskaudella ikäluokkansa tähtihevonen. Kuusivuotiaana ori ei ole vielä kilpaillut kertaakaan.Kuva: Anu Leppänen
Pauli Raivion tähti Vale-Elli on ollut yli vuoden poissa radoilta – "Hinku radoille olisi ollut kova"

Pauli Raivio lähti ensi talveen viiden valmennettavan voimin. Vale-Ellin kohdalla paluu radoille piti tapahtua syksyllä.
