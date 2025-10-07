Vale-Elli oli neli- ja viisivuotiskaudella ikäluokkansa tähtihevonen. Kuusivuotiaana ori ei ole vielä kilpaillut kertaakaan. Kuva: Anu Leppänen

Uutiset Pauli Raivion tähti Vale-Elli on ollut yli vuoden poissa radoilta – "Hinku radoille olisi ollut kova" Pauli Raivio lähti ensi talveen viiden valmennettavan voimin. Vale-Ellin kohdalla paluu radoille piti tapahtua syksyllä.